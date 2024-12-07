Yeni Bir Gün dizisine Berkay Ateş dahil oldu! Berkay Ateş kimdir?
Yeni Bir Gün dizisine Berkay Ateş dahil oldu. Türk dizi, sinema, tiyatro oyuncusu olan Berkay Ateş dizide Tuna karakterine hayat verecek. Peki, Berkay Ateş kimdir? Berkay Ateş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Berkay Ateş kimdir?
19 Şubat 1987 yılında İstanbul’da doğan Berkay Ateş, Türk dizi, sinema, tiyatro oyuncusudur.
Babası Ardahanlı, annesi ise Malatyalıdır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş, Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir.
Berkay Ateş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2015 Analar ve Anneler
2016 İstanbul Sokakları
2016-2017 Anne
2018 Gülizar
2018-2020 Çukur
2020-2021 Alev Alev
2021-2022 Sadakatsiz
2022 İbrahim Selim ile Bu Gece
2023-2024 Aldatmak
İnternet
2018 İbrahim Selim ile Bu Gece
2020 Alef
2021 İbrahim Selim ile Bu Gece
2023 Ayak İşleri
2023- Magarsus