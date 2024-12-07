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  4. Yeni Bir Gün dizisine Berkay Ateş dahil oldu! Berkay Ateş kimdir?

Yeni Bir Gün dizisine Berkay Ateş dahil oldu! Berkay Ateş kimdir?

Yeni Bir Gün dizisine Berkay Ateş dahil oldu. Türk dizi, sinema, tiyatro oyuncusu olan Berkay Ateş dizide Tuna karakterine hayat verecek. Peki, Berkay Ateş kimdir? Berkay Ateş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Yeni Bir Gün dizisine Berkay Ateş dahil oldu! Berkay Ateş kimdir? - Sayfa 1

Berkay Ateş kimdir?

19 Şubat 1987 yılında İstanbul’da doğan Berkay Ateş, Türk dizi, sinema, tiyatro oyuncusudur.

Babası Ardahanlı, annesi ise Malatyalıdır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş, Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir.

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Yeni Bir Gün dizisine Berkay Ateş dahil oldu! Berkay Ateş kimdir? - Sayfa 2

Berkay Ateş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2015 Analar ve Anneler

2016 İstanbul Sokakları

2016-2017 Anne

2018 Gülizar

2018-2020 Çukur         

2020-2021 Alev Alev

2021-2022 Sadakatsiz

2022 İbrahim Selim ile Bu Gece

2023-2024 Aldatmak

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Yeni Bir Gün dizisine Berkay Ateş dahil oldu! Berkay Ateş kimdir? - Sayfa 3

İnternet

2018 İbrahim Selim ile Bu Gece

2020 Alef

2021 İbrahim Selim ile Bu Gece

2023 Ayak İşleri

2023-    Magarsus

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Yeni Bir Gün dizisine Berkay Ateş dahil oldu! Berkay Ateş kimdir? - Sayfa 4

Sinema

2013 Yarım Kalan Mucize

2015 Abluka

2019 Görülmüştür

2020 9,75

2023 Karanlık Gece

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