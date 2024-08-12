2024 YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Gözler ÖSYM’de! YKS tercih sonuçları açıklandı mı?
2024 YKS ne zaman açıklanacak? Geçtiğimiz aylarda 2 milyonu aşkın öğrencinin katılımıyla düzenlenen YKS sınavının ardından tercih süreci de tamamlandı. Milyonlarca kişinin kariyerini etkileyecek olan sınav kapsamında yapılan tercihler sonrasında gözler ÖSYM’ye çevrildi. ÖSYM’nin tercihleri ne zaman açıklayacağı merak ediliyor. Sadece öğrenciler değil velileri de detayları sürekli araştırıyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…
2024 YKS ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları açıklandı mı? soruları milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında tercih süreci de 4 Ağustos’ta sona erdi. Böylece milyonlarca öğrenci tercihini yaptı. Şimdi gözler ise ÖSYM tarafından tercih sonuçlarının duyurulmasında. Ardından öğrenciler heyecanla ikinci yerleştirmeyi ve burs başvurularını bekleyecek.
2024 YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının 19 Ağustos Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda YKS sonuçları tercih tarihinden itibaren 15 güç içerisine açıklanmıştı. Bu kapsamda 4 Ağustos’ta düzenlenen YKS tercih başvurularının da 19 Ağustos Pazartesi günü erişime açılması bekleniyor.
YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Hayır. YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) YKS sonuçlarını ağustos ayının ikinci haftasında duyurması bekleniyor. Böylece milyonlarca öğrenci ve velisi heyecanla tercih sonuçlarını görüntüleyebilecek.