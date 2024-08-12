2024 YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Gözler ÖSYM’de! YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

2024 YKS ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları açıklandı mı? soruları milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında tercih süreci de 4 Ağustos’ta sona erdi. Böylece milyonlarca öğrenci tercihini yaptı. Şimdi gözler ise ÖSYM tarafından tercih sonuçlarının duyurulmasında. Ardından öğrenciler heyecanla ikinci yerleştirmeyi ve burs başvurularını bekleyecek.