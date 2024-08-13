2024 YKS TERCİH SONUÇ EKRANI: ÖSYM tercih sonucumu nasıl öğrenirim (sonuc.osym.gov.tr)?
2024 YKS tercih sonuç ekranı: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlendi. YKS kapsamında milyonlarca öğrenci TYT, AYT, ve YDT oturumlarında sınava girdi. Kariyerlerine ilişkin önemli bir adım olan YKS puanı da kısa sürede duyuruldu. Böylece adaylar 25 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden tercihlerini yaptı. Şimdi ise milyonların gözü kulağı tercih sonuçlarında. ÖSYM’nin tercih sonuçlarını da duyurmasıyla ÖSYM tercih sonucumu nasıl öğrenirim (sonuc.osym.gov.tr)? sorusu araştırılmaya başlandı.
2024 YKS tercih sonuç ekranı: ÖSYM tercih sonucumu nasıl öğrenirim (sonuc.osym.gov.tr)? Geçtiğimiz Haziran ayında Türkiye genelinde düzenlenen YKS sınavına milyonlarca öğrenci katıldı. 2 milyonu aşkın öğrencinin katıldığı sınavın ardından Temmuz-Ağustos aylarında tercih süreci başladı. Şimdi ise milyonlarca veli ve öğrencinin gözünü kulağını diktiği tercih sonuçları araştırılıyor. ÖSYM’nin tercih sonuçlarını duyurmasıyla dikkatler sonuc.osym.gov.tr adresine çevrildi. İşte YKS tercih sonucu sorgulama ekranı…
2024 YKS TERCİH SONUÇ EKRANI
YKS TERCİH SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN
YKS tercih sonuçları ÖSYM’nin resmi sitesinde duyuruldu. Adaylar kimlik numarası ve kişisel şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercih sorgulama işlemi yapabiliyor.
Öte yandan şifresini hatırlamayan adaylar ise e-Devlet aracılığıyla kolaylıkla giriş yapabiliyor.
NOT: e-Devlet’ten giriş yapabilmek için şifrenizin olması gerekiyor.
ÖSYM TERCİH SONUCUMU NASIL ÖĞRENİRİM (SONUC.OSYM.GOV.TR)?
ÖSYM tercih sonucunu öğrenmek için resmi siteye giriş yapmanız gerekiyor. Burada gerekli alanları doldurarak sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.
ÖSYM tercih sonuçlarınızı öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
google.com’u açarak ÖSYM'nin resmi web sitesine gidin.
Ana sayfada yer alan "Sonuçlar" veya "Sonuç Açıklama Sistemi" bağlantısına tıklayın.
Açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı ve ÖSYM tarafından belirlenen şifrenizi girerek sisteme giriş yapın.
Sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili sınav veya tercih dönemi sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.
Eğer şifrenizi unuttuysanız, "Şifremi Unuttum" seçeneğiyle şifrenizi sıfırlayabilir veya en yakın ÖSYM bürosuna giderek yeni bir şifre alabilirsiniz.
Kaynak: ekonomim.com