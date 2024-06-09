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  4. Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası primlerine güncelleme geldi

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası primlerine güncelleme geldi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında temmuz ayında uygulanacak azami prim artışını yüzde 3,5 olarak belirlendiğini açıkladı.

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası primlerine güncelleme geldi - Sayfa 1

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında Temmuz ayında uygulanacak azami prim artışını %3,50 olarak belirledi.

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Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası primlerine güncelleme geldi - Sayfa 2

SEDDK, "2023/31 Sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge" yayımlandı.

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Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası primlerine güncelleme geldi - Sayfa 3

Genelgede, 14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 2024 yılı Haziran ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primlerin, 2024 yılı Temmuz ayı için %3,50 artırılarak uygulanacağı belirtildi.

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Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası primlerine güncelleme geldi - Sayfa 4

Genelgeye göre uygulama 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

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