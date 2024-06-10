Bakan duyurdu: Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerine 847,6 milyon TL destek

Kurban Bayramı öncesinde aktarılan kaynağın hızlı ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade eden Bakan Göktaş, 2015 yılından bu yana dini bayramlar öncesinde vatandaşlara sağlanan gıda destek tutarının ise 6,8 milyar TL olduğunu belirtti.