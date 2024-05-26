Baz puan nedir? ‘500 baz puan’ ne demek?

Baz puan, faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçü birimidir. Baz puanın kısaltması BP’dir. Bire bir eşleşen bir yüzdelik oran değişimi olan %0.01'e denk gelir. Pratikte, bir faiz oranının %4'ten %5'e yükselmesi, 100 baz puanlık bir artış anlamına gelir. Yatırım ve kredi ürünleri başta olmak üzere birçok finansal alanda, bu küçük değişikliklerin analizi ve anlaşılması, piyasa dinamikleri ve maliyetler hakkında derinlemesine bilgi sağlar.