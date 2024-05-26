Baz puan nedir? ‘500 baz puan’ ne demek?
Merkez Bankası (TCMB) mart ayı PKK toplantısında politika faizini, 500 baz puan artışla yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltmişti. Nisan ve mayıs aylarında da Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu. Peki, baz puan nedir? 500 baz puan ne demek? İşte detaylar…
Baz puan, faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. Baz puanın ne olduğunu bilmek, piyasa hareketlerini anlamak ve doğru yatırım kararları vermek için önemlidir. Peki, baz puan nedir?
Baz puan, faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçü birimidir. Baz puanın kısaltması BP’dir. Bire bir eşleşen bir yüzdelik oran değişimi olan %0.01'e denk gelir. Pratikte, bir faiz oranının %4'ten %5'e yükselmesi, 100 baz puanlık bir artış anlamına gelir. Yatırım ve kredi ürünleri başta olmak üzere birçok finansal alanda, bu küçük değişikliklerin analizi ve anlaşılması, piyasa dinamikleri ve maliyetler hakkında derinlemesine bilgi sağlar.
Merkez bankalarının politika faiz kararlarını açıkladığı zamanlarda genel olarak bu terim ön plana çıkar. Finansal piyasalar, özellikle de döviz ve tahvil piyasaları bu tür değişimlere duyarlıdır. Baz puan, bir yatırımın maliyetini ve bir borcun faiz yükünü doğru bir şekilde hesaplamada kullanılır.
500 baz puan ne demektir?
500 baz puan, baz puanın 500 puanlık değerde olduğunu gösteren terimdir.