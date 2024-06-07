Factoring nedir? Factoring türleri nelerdir?
İşletmelerin mal ve hizmet satışından doğan faturaya dayalı çeklerinin vadesinden önce nakde dönüştürüldüğü finansman yöntemine faktoring denir. Factoring, iç ve dış ticaret işlemlerine uygulanan ve özellikle kısa vadeli mal satışlarında başvurulan bir yöntemdir.
Uluslararası factoring nedir?
Uluslararası factoring, satıcı, borçlu ve faktorün aynı ülkede olmadığı faktoring işlemleri uluslararası faktoring işlemleridir.
Yurt içi factoring nedir?
Yurt içi factoring, satıcı, borçlu ve faktorün her üçünün de aynı ülke sınırları içerisinde ve aynı yasalara tabi oldukları faktoring işlemleridir.
Faktoring türleri
Çeşitli faktoring işlemleri bulunur. Gelecekte paraya dönüşebilen bir ödeme aracına sahip olan işletmeler, bunlar üzerinden farklı hizmetler alabilir. Faktoring türleri garanti, tahsilat ve nakit olarak sıralanabilir.
Garanti, alacakların sigorta edilmesidir.
Tahsilatta ise, alacağı bulunan işletme adına hareket ederek borçlu ile iletişim kurar. Alacaklıyı temsil eden finansal kuruluş; ihbar ve ihtar gibi işlemleri yerine getirir. Alacak kayıtlarını tutar, pazar araştırması yapar.
Son olarak nakit ise, en temel faktoring yöntemidir. Bu sistemde alacaklı, vadeli ödemesini ilgili kuruluşa devreder. Firma ise sunduğu hizmetin karşılığında bir komisyon kesintisi yaparak borç tutarını alacaklıya öder. İşletme, vadeyi beklemeden alacağını tahsil etmiş olur.