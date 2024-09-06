Fitch Ratings nedir? Fitch Ratings notları ne anlama gelir?
Küresel finansal piyasalar için kritik öneme sahip bir kuruluş olan Fitch Ratings, John Knowles Fitch tarafından 1913 yılında New York'ta kurulan bir finansal kuruluştur. ülkelerin ve şirketlerin kredi riskini analiz ederek bu riskleri belirli kredi notları ile derecelendiren Fitch Ratings'in AAA'dan D'ye kadar olan kredi derecelendirme sistemi vardır. Peki, Fitch Ratings notları ne anlama gelir? İşte detaylar...
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ve görünümü bugün değerlendirecek. Kuruluşun Türkiye kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmesi; görünümü ise pozitifte tutması öngörülüyor.
Fitch en son Mart 2024'te Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya, görünümü ise "durağan"dan "pozitif"e yükseltmişti.
Fitch Ratings'in kullandığı kredi notları, AAA'dan D'ye kadar olan bir skala üzerinde değerlendirilir.
AAA: En yüksek kredi kalitesini ifade eder. Borçlunun finansal taahhütlerini yerine getirme kapasitesi son derece güçlüdür.
AA: Yüksek kredi kalitesini gösterir, ancak AAA'ya göre biraz daha fazla risk barındırır.
A: Ekonomik koşullardaki olumsuz değişikliklere duyarlı, güçlü kredi değerliliğini gösterir.
BBB: Orta düzeyde risk içeren, ancak tatmin edici kredi değerliliğine sahip borçlu.
BB: Spekülatif nitelikte olup, ekonomik dalgalanmalardan olumsuz etkilenebilir.
B: Borçlunun mali durumu kırılgandır ve kredi riskinin arttığını gösterir.
CCC: Borçlunun finansal sıkıntı içinde olduğunu ve temerrüt riskinin yüksek olduğunu gösterir.
CC: Borçlunun temerrüt riski çok yüksektir.
C: Borçlunun temerrüde düştüğü veya düşmek üzere olduğu anlamına gelir.
D: Borçlunun temerrüde düştüğünü belirtir.