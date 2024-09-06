Fitch Ratings nedir? Fitch Ratings notları ne anlama gelir?

Fitch Ratings'in kullandığı kredi notları, AAA'dan D'ye kadar olan bir skala üzerinde değerlendirilir.

AAA: En yüksek kredi kalitesini ifade eder. Borçlunun finansal taahhütlerini yerine getirme kapasitesi son derece güçlüdür.

AA: Yüksek kredi kalitesini gösterir, ancak AAA'ya göre biraz daha fazla risk barındırır.



A: Ekonomik koşullardaki olumsuz değişikliklere duyarlı, güçlü kredi değerliliğini gösterir.



BBB: Orta düzeyde risk içeren, ancak tatmin edici kredi değerliliğine sahip borçlu.



BB: Spekülatif nitelikte olup, ekonomik dalgalanmalardan olumsuz etkilenebilir.