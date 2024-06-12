Kar marjı nasıl hesaplanır?
İşletmenin karlılığını ölçmek için kullanılan önemli bir finansal gösterge olan kar marjı, işletmenin ekonomik durumu hakkında önemli bilgiler sunar. Peki kar marjı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...
Kar marjı nasıl hesaplanır?
Kar marjı şu formülle hesaplanır:
Kar marjı = ((satış fiyatı – alış fiyatı) / satış fiyatı) x 100
Formülde geçen satış fiyatı, mal veya hizmetin son müşteriye satıldığı fiyatı ifade ederken, alış fiyatı ise, mal veya hizmetin ortaya çıkardığı maliyeti ifade eder.
Brüt kar marjı nasıl hesaplanır?
Brüt kar marjı, bir işletmenin gelirinin, mallarının satış maliyetinden ne kadar yukarıda olduğunu ifade eden orandır.
Brüt kar marjı şu formülle hesaplanır:
Brüt kar marjı = (100 X brüt satış karı) / net kar
Net kar marjı nedir?
Net kar marjı, net karın net satışlara bölünmesiyle ya da net gelirin belirli bir zaman diliminde elde edilen gelire bölünmesiyle bulunan orandır.
Net kar marjı şu formülle hesaplanır:
(Vergi sonrası kar / satış ya da net kar) / satış
Fiyatlandırma stratejileri ve kar marjı
Kar marjı ve fiyatlandırma arasında önemli bir ilişki vardır. Doğru fiyatlandırma stratejileri ile işletme, kar marjını artırabilir.
Yüksek fiyatlandırma, yüksek marj sağlar. Öte yandan rekabet ve talep de göz önünde bulundurulması gereken faktörlerdir.