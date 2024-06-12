Brüt kar marjı nasıl hesaplanır?

Brüt kar marjı, bir işletmenin gelirinin, mallarının satış maliyetinden ne kadar yukarıda olduğunu ifade eden orandır.

Brüt kar marjı şu formülle hesaplanır:

Brüt kar marjı = (100 X brüt satış karı) / net kar