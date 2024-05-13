Mayıs ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi nasıl sorgulanır?
Mayıs ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla sağlanan aile destek ödemelerine yönelik araştırmalar artış gösterdi. Peki, mayıs ayı aile destek ödemesi ne zaman hesaplara yatacak? Aile destek ödemesi nasıl sorgulanır? Aile destek ödemesi programına nasıl başvurulur? İşte detaylar…
Aile destek ödemesi ne zaman yatacak?
Aile destek ödemelerinin 15-31 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.
Aile destek ödemesi nasıl sorgulanır?
Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilir. Sorgulamak için, e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.
Aile destek ödemesi programı başvuru şartları nedir?
Aile Destek Programına başvuran kişinin; Türk vatandaşı olmaması, mavi kart sahibi olması, yerleşim adresinin yurt dışında olması, 18 yaşından küçük olması ve hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
Aile destek ödemesi programına nasıl başvurulur?
Aile destek programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgah adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.