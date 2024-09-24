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  4. THY, yeni bilet kampanyasını duyurdu: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar...

THY, yeni bilet kampanyasını duyurdu: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar...

Türk Hava Yolları 24-26 Eylül 2024 tarihinde alınan biletlerle 18 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihleri arasındaki 100 bin bilet için kampanya yaptı.

THY, yeni bilet kampanyasını duyurdu: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar... - Sayfa 1

THY'nin kampanyasından yararlanmak isteyenler 24-26 Eylül 2024 tarihleri arasında alacakları biletlerle 18 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihleri arasında seyahat edebilecek.

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THY, yeni bilet kampanyasını duyurdu: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar... - Sayfa 2

Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 849 TL oldu.

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THY, yeni bilet kampanyasını duyurdu: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar... - Sayfa 3

ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.229 TL, PrimeFly pakette 1.299 TL, bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.179 TL, PrimeFly pakette ise 1.239 TL olarak belirlendi.

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THY, yeni bilet kampanyasını duyurdu: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar... - Sayfa 4

Kampanya kapsamında 100.000 adet koltuk arz edildi.

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