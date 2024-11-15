Yatırımcılar için liste değişti ; Bir şirket daha temettü kararı aldı
TUPRS, BİMAS, DOAS, ASELS gibi dev şirketlerin işlem gördüğü Borsa İstanbul’da bir şirket daha temettü kararı aldı. VERTU ise bugün temettü dağıtacağını duyurdu
Türkiye’de milyar dolar değerinde şirketlerin hisselerinin işlem gördüğü Borsa İstanbul’da bugün bir şirket temettü dağıtacak. Portföyünde VERTU hissesi bulunan yatırımcılar 15 Kasım’da temettü ödemesi alacak.
rotaborsa.com’un haberine göre Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VERTU) 15 Kasım Cuma günü yatırımcısının hesabına brüt 20, net 18 kuruş temettü ödemesi yapacak.
OSMEN’DEN TEMETTÜ KARARI!
27.5.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul’unda verilen yetkiye dayanarak 01.01.2024-30.09.2024 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem karından TTK’ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 35.000.000 TL’sının (Net 31.500.000 TL) sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 29.01.2025 tarihinden itibaren hisse başına % 87,6884 (Net % 78,9195) oranında Kar Payı Avansı dağıtılmasına karar verildiği belirtildi. (Hisse başına brüt 0,0876884 TL, net 0,0789195 TL) Böylece temettü verimi son fiyata göre %1,05 oldu.