2024 KPSS ön lisans geç başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS ön lisans geç başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM tarafından yapılan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Başvuru tarihini kaçıranlar için KPSS ön lisans geç başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2024 KPSS ön lisans geç başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 KPSS ön lisans geç başvuru ücreti ne kadar? Başvurular nasıl yapılıyor? İşte detaylar…
2024 KPSS ön lisans geç başvuruları ne zaman başlayacak?
Sınavlara ilişkin geç başvuru günü ise 9-10 Temmuz tarihleri arasında olacak. Geç başvurular ÖSYM tarafından 9 Temmuz 2024 salı günü saat 10.00’da başlayacak, 10 Temmuz 2024 çarşamba günü saat 23.59’da sona erecek.
2024 KPSS ön lisans geç başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre geç başvuru ücreti 525 TL olacak. Ödemeler ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresi üzerinden yapılabilecek.
Başvurular nasıl yapılıyor?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.