2024 KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS Ön Lisans sınavı yerleri ne zaman açıklanacak?
2024 KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül’de yapılacak. Sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar, ÖSYM'nin sınav tarihini açıklamasından sonra sınav tarihlerini ve sınav yerlerini sorgulamaya başladı. 2024 KPSS Ön Lisans yerleri açıklandı mı? 2024 KPSS Ön Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı mı?
2024 ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.
Buna göre; Ağustos ayının son haftasından itibaren belgelerin erişime açılacağı tahmin ediliyor.
KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.