2024 Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

2024 Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?



2024 Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ödeme programı dahilinde yatırılıyor.



Henüz Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme günleri belli olmadı. Ancak geçtiğimiz Ramazan Bayramı 10 Nisan’da başlarken Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıldı.