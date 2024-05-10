2024 Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
2024 Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Emekli maaşı alanlar bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyorlar. Peki, 2024 Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi nereye yatacak? İşte detaylar…
2024 Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
2024 Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ödeme programı dahilinde yatırılıyor.
Henüz Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme günleri belli olmadı. Ancak geçtiğimiz Ramazan Bayramı 10 Nisan’da başlarken Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıldı.
4A (SSK) kapsamında gelir ve maaş alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlara 2 Nisan'da; 19, 20, 21 ve 22 olanlara 3 Nisan'da; 23, 24, 25 ve 26 olanlara 4 Nisan'da ikramiyeler yattı.
Bu yıl ise Kurban Bayramı 16 Haziran’da başlayacak. Ödemelerin ise 10 Haziran’dan önce hesaplara aktarılması bekleniyor.
2024 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
Düzenlemeyle emeklilerin bayram ikramiyesi tutarı artırıldı. Buna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilmiş oldu.
Emekli bayram ikramiyesi nereye yatacak?
Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan banka aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Ödeme takviminde ikramiyelerin yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir.