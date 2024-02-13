2024 Sevgililer Günü mesajları! Eşe ve sevgiliye gönderilecek kısa ve anlamlı mesajlar
14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklar başladı. Şubat ayı ortasının aşk ile ilişkisi antik çağlara dayanmaktadır. Sevgililer Günü'nde eşe ya da sevgiliye duygularını dile getirmek isteyenler hediyelerinin yanında sevgi mesajları, aşk şiirleri vs. yazıları göndermek isteyenler Sevgililer Günü mesaj örneklerini incelemeye başladılar. İşte eşe, sevgiliye gönderilecek anlamlı 14 Şubat mesajları..
''Seni sevmek, hayatımda yaptığım en doğru ve en güzel seçim.''
''Hayatımdaki varlığın için teşekkürler. Seni seviyorum.''
''Seninle anılar biriktirmeyi asla durdurmamak istiyorum.''
“Seninle olmak, her zorluğu aşabileceğimiz bir güç kaynağı.”
“Gözlerin, benim için bir kitap gibi. Her bakışımda yeni bir hikaye keşfediyorum ve bu hikayede sadece sen ve ben varız.”
''Sen benim için yeri doldurulamaz, geri alınamaz ve paha biçilemezsin. Asla değişme olur mu?''
''Kalbimin sahibi, seninle bir ömür en güzel günlere yürümek paha biçilemez.''
''Bu kocaman insan denizinde, gözlerim hep seni arıyor sevgilim. Seni seviyorum''
''Seninle olduğumda, gerçekten kendimi tamamlanmış hissediyorum.''
''Ellerimi açıp gökyüzüne ettiğim duaların karşılığı sensin.''
''Sağanak gibi sev beni, senden kaçmam mümkün olmasın.''
“Gökyüzünde parlayan en parlak yıldız, senin gülüşünün yansıması gibi.”
''Seninle her an, bir peri masalının içindeymiş gibi hissediyorum.''
''Seninle geçirdiğim her an, hayatın ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor.''
''Sen Benim kadınımsın, yarınlarıma umutlarımsın, sen benim hayat kaynağımsın, yarınlarım için bir merhabasın. Seni Seviyorum Aşkım''