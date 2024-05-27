26 Mayıs Survivor All Star yarışmacılarının performans yüzdeleri nasıl? Survivor performans tablosu!
Survivor'da bu sene önce ki sezonlara göre bir farklılık yapıldı ve SMS kaldırıldı. Yarışmacılar performanslarına göre adada kalma mücadelesi veriyorlar. 2024 sezonunun performans yılı olması sebebi ile yarışmacıların sıralamaları ve yüzdeler veriliyor. Peki, Survivor yarışmacılarının performans yüzdeleri nasıl? İşte 26 Mayıs 2024 Survivor performans tablosu…
Ekranların sevilen programı Survivor bu yıl SMS’lerin kaldırılması ile performansların ön plana çıktığı bir yıl oluyor. Yarışmacılar kıyasıya mücadelelerini verip performanslarını yükseltmeye çalışıyorlar. Peki, Survivor yarışmacılarının performans yüzdeleri nasıl? Hangi yarışmacı kaçıncı sırada? İşte 26 Mayıs 2024 Survivor performans tablosu…
26 Mayıs Survivor All Star yarışmacılarının başarı yüzdeleri
1. OGEDAY 68,97%
2. NEFİSE 61,36%
3. SEDA 58,30%
4. MERVE 58,25%
5. HİLMİCEM 54,79%
6. BATUHAN 52,70%
7. Y.EMRE 51,67%
8. ATAKAN 51,55%
9. ÖZGÜR 51,46%