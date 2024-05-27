26 Mayıs Survivor All Star yarışmacılarının performans yüzdeleri nasıl? Survivor performans tablosu!

Ekranların sevilen programı Survivor bu yıl SMS’lerin kaldırılması ile performansların ön plana çıktığı bir yıl oluyor. Yarışmacılar kıyasıya mücadelelerini verip performanslarını yükseltmeye çalışıyorlar. Peki, Survivor yarışmacılarının performans yüzdeleri nasıl? Hangi yarışmacı kaçıncı sırada? İşte 26 Mayıs 2024 Survivor performans tablosu…