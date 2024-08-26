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  4. 3 günlük çalışma sona erdi: Metrobüs durağı kullanıma açıldı

3 günlük çalışma sona erdi: Metrobüs durağı kullanıma açıldı

Metrobüs hattında 3 gün süren "Beyaz Yol" çalışmasının ardından Cennet Mahallesi Durağı kullanıma açıldı.

3 günlük çalışma sona erdi: Metrobüs durağı kullanıma açıldı - Sayfa 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince metrobüs hattında süren "Beyaz Yol" çalışması kapsamında kapatılan Cennet Mahallesi Durağı yeniden kullanıma açıldı.

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3 günlük çalışma sona erdi: Metrobüs durağı kullanıma açıldı - Sayfa 2

İBB ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durakları arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması devam ediyor.

Çalışma kapsamında, Cennet Mahallesi Durağı Beylikdüzü yönünde 23 Ağustos'tan itibaren geçici olarak kullanıma kapatılmıştı.

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3 günlük çalışma sona erdi: Metrobüs durağı kullanıma açıldı - Sayfa 3

3 gün boyunca çalışmaların sürdüğü durak saat 06.00'da tekrar kullanıma açıldı. İşe gitmek için sabahın erken saatlerinden itibaren durağa gelen vatandaşlar Beylikdüzü istikametinde metrobüs kullanmaya başladı.

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3 günlük çalışma sona erdi: Metrobüs durağı kullanıma açıldı - Sayfa 4

Öte yandan "Beyaz Yol" çalışması kapsamında metrobüslerin D-100 kara yoluna çıkması Ankara istikametinde de araç yoğunluğuna neden oldu.

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