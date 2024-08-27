30 Ağustos bankalar çalışıyor mu? 30 Ağustos 2024 cuma bankalar açık mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı cuma günü birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Vatandaşlar 30 Ağustos cuma günü bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 30 Ağustos bankalar çalışıyor mu? 30 Ağustos 2024 cuma bankalar açık mı? İşte detaylar…
30 Ağustos’ta bankalar çalışıyor mu?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatil olması nedeniyle banka şubelerinin tamamı kapalı olacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı
Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.
2024 resmi tatiller
1 Ocak pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim salı: Cumhuriyet Bayramı