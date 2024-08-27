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  4. 30 Ağustos bankalar çalışıyor mu? 30 Ağustos 2024 cuma bankalar açık mı?

30 Ağustos bankalar çalışıyor mu? 30 Ağustos 2024 cuma bankalar açık mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı cuma günü birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Vatandaşlar 30 Ağustos cuma günü bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 30 Ağustos bankalar çalışıyor mu? 30 Ağustos 2024 cuma bankalar açık mı? İşte detaylar…

30 Ağustos bankalar çalışıyor mu? 30 Ağustos 2024 cuma bankalar açık mı? - Sayfa 1

30 Ağustos’ta bankalar çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatil olması nedeniyle banka şubelerinin tamamı kapalı olacak.

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30 Ağustos bankalar çalışıyor mu? 30 Ağustos 2024 cuma bankalar açık mı? - Sayfa 2

30 Ağustos Zafer Bayramı

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.

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30 Ağustos bankalar çalışıyor mu? 30 Ağustos 2024 cuma bankalar açık mı? - Sayfa 3

2024 resmi tatiller

1 Ocak pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim salı: Cumhuriyet Bayramı

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