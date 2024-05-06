5 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! 5 Mayıs 2024 pazar Süper Loto sonuçları
Şans oyunu seven vatandaşlar, 5 Mayıs 2024 yapılan çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir Süper Loto çekilişi gerçekleşiyor. Peki, 5 Mayıs pazar Süper Loto çekildi mi? İşte detaylar…
Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen 1 kişi tam 83.009.784,20 TL kazandı. Canlı çekilişte 5 bilen 16 talihli de 75.098,40 TL kazandı. Süper Loto 5 Mayıs 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…
5 Mayıs 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları
Süper Loto 5 Mayıs 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen 1 kişi tam 83.009.784,20 TL kazandı.
İşte kazanan numaralar:
22 – 24 – 26 – 27 – 30 – 59
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 1 83.009.784,20 ₺
5 16 75.098,40 ₺
4 954 1.959,20 ₺
3 21.934 103,45 ₺
2 223.623 10,70 ₺