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  4. 5 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! 5 Mayıs 2024 pazar Süper Loto sonuçları

5 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! 5 Mayıs 2024 pazar Süper Loto sonuçları

Şans oyunu seven vatandaşlar, 5 Mayıs 2024 yapılan çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir Süper Loto çekilişi gerçekleşiyor. Peki, 5 Mayıs pazar Süper Loto çekildi mi? İşte detaylar…

5 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! 5 Mayıs 2024 pazar Süper Loto sonuçları - Sayfa 1

Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen 1 kişi tam 83.009.784,20 TL kazandı. Canlı çekilişte 5 bilen 16 talihli de 75.098,40 TL kazandı. Süper Loto 5 Mayıs 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…

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5 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! 5 Mayıs 2024 pazar Süper Loto sonuçları - Sayfa 2

5 Mayıs 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 5 Mayıs 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen 1 kişi tam 83.009.784,20 TL kazandı.

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5 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! 5 Mayıs 2024 pazar Süper Loto sonuçları - Sayfa 3

İşte kazanan numaralar:

22 – 24 – 26 – 27 – 30 – 59

Kazanan kategoriler

Kategori     Kazanan kişi sayısı     İkramiye tutarı

         6                                1                       83.009.784,20 ₺

         5                               16                         75.098,40 ₺

         4                              954                          1.959,20 ₺

        3                            21.934                          103,45 ₺

        2                           223.623                          10,70 ₺

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