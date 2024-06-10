9 Haziran Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu! Survivor'a kim veda etti?
9 Haziran pazar günü yayımlanan bölümde Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu. Eleme adayları Yunus Emre, Nefise, Atakan ve Seda oldu. İlk turda Atakan - Seda ve Yunus Emre ve Nefise mücadeleleri izlendi. Kıyasıya mücadele sonrasında veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor All Star'a kim veda etti? Dün akşam adaya kim veda etti? İşte detaylar…
Survivor All Star'a kim veda etti?
Merve Aydın’ın vedası ile Survivor’un son 6 ismi belli oldu. Survivor All Star 2024’te son 6’ya kalan isimler; Batuhan, Ogeday, Seda, Nefise, Atakan ve Yunus Emre oldu.
Acun yeni kural olarak 2 gün dokunulmazlık oyunu oynanacağını, herkesin birbiri ile yarışacağını ve dokunulmazlık kolyesini alan 2 kişinin direkt İstanbul’a gideceğini açıkladı. Geriye Kalan dört ismin ise aralarında eleme düellosu oynanacağını söyledi.
Oynanan bireysel dokunulmazlıklarda ilk kolyeyi kazanan Batuhan oldu. İkinci bireysel dokunulmazlık kolyesini alan isim Ogeday oldu.
Dokunulmazlık kolyesi alamayan dört isim Yunus Emre, Nefise, Atakan ve Seda oldu.
İlk turda Atakan - Seda ve Yunus Emre ve Nefise mücadeleleri izlendi. İlk turu 5-4’lük skorla Seda ve 5-0’lık skorla Nefise kazanan taraf oldular. İkinci tura isimler Atakan ve Yunus Emre oldu.
Atakan ve Yunus Emre arasında kısasıya mücadeleler izlendi. Survivor All Star'a 5-3’lük skor ile kazanan Atakan olurken, Yunus Emre veda etti.