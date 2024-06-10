9 Haziran Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu! Survivor'a kim veda etti?

Survivor All Star'a kim veda etti?

Merve Aydın’ın vedası ile Survivor’un son 6 ismi belli oldu. Survivor All Star 2024’te son 6’ya kalan isimler; Batuhan, Ogeday, Seda, Nefise, Atakan ve Yunus Emre oldu.

Acun yeni kural olarak 2 gün dokunulmazlık oyunu oynanacağını, herkesin birbiri ile yarışacağını ve dokunulmazlık kolyesini alan 2 kişinin direkt İstanbul’a gideceğini açıkladı. Geriye Kalan dört ismin ise aralarında eleme düellosu oynanacağını söyledi.