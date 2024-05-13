Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı? Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi!

Işıkhan, katıldığı HaberGlobal canlı yayınında asgari ücrete ilişkin soruya yanıt verdi. Işıkhan, "Yani bir sene önce 8 bin 500 lira olan asgari ücret iki katına çıkarılarak 17 bin lira olarak belirlendi. Dolayısıyla temmuzda artış yapılmayacağını dikkate alarak bu seviye belirlenmiş durumdaydı" dedi.