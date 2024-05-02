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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 2 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 2 Mayıs tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 2 Mayıs son depremler listesi
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.05.02 13:51:01  38.5850   37.3368       11.5      -.-  1.7  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.05.02 13:26:20  38.1323   37.8108       11.8      -.-  2.0  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel

2024.05.02 13:16:07  38.4932   38.0325       10.5      -.-  1.7  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                          İlksel

2024.05.02 13:00:56  39.6030   29.4452        0.0      -.-  1.6  -.-   KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.05.02 12:58:41  39.5973   29.4087        0.0      -.-  1.6  -.-   KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.05.02 12:55:38  38.5835   37.3180        7.8      -.-  2.3  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.05.02 12:47:28  40.4437   29.2142        0.0      -.-  0.8  -.-   CIHATLI-GEMLIK (BURSA)                            İlksel

2024.05.02 12:46:48  36.1048   33.5258        0.0      -.-  1.5  -.-   YANISLI-GULNAR (MERSIN)                           İlksel

2024.05.02 12:10:39  35.2128   33.4777        0.0      -.-  1.3  -.-   KIBRIS-DEGIRMENLIK                                İlksel

2024.05.02 11:59:27  37.9913   38.4983        6.1      -.-  2.1  -.-   HASANLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel

2024.05.02 11:51:38  37.1537   27.8502        0.0      -.-  1.6  -.-   BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)                          İlksel

2024.05.02 11:47:41  37.1630   27.8498        0.0      -.-  1.7  -.-   IKIZKOY-MILAS (MUGLA)                             İlksel

2024.05.02 11:41:53  37.4027   38.8720        5.0      -.-  1.6  -.-   SEYHZELIHA-(SANLIURFA)                            İlksel

2024.05.02 11:39:38  40.3920   30.8480        5.0      -.-  1.2  -.-   CAMLICA-GOYNUK (BOLU)                             İlksel

2024.05.02 11:07:34  39.6170   29.4133        0.0      -.-  1.5  -.-   KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.05.02 10:25:06  38.0632   36.4573        5.1      -.-  1.3  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.02 10:23:07  38.1077   36.5128       14.1      -.-  2.1  -.-   ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.05.02 10:08:12  37.9135   35.7320        8.2      -.-  1.5  -.-   ORUCLU-FEKE (ADANA)                               İlksel

2024.05.02 09:37:58  40.2978   33.1907        0.0      -.-  1.9  -.-   DEDELER-CUBUK (ANKARA)                            İlksel

2024.05.02 09:07:45  40.0573   36.0373        5.0      -.-  3.4  3.3   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.05.02 08:48:35  42.0395   24.4005        5.0      -.-  2.8  -.-   BULGARISTAN                                       İlksel

2024.05.02 08:43:33  38.0633   38.4073        2.9      -.-  1.7  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.05.02 08:42:55  37.1328   28.8073       25.5      -.-  0.9  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.05.02 08:32:59  40.0517   36.0802        5.4      -.-  1.7  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.05.02 08:17:21  40.8067   31.9388        9.1      -.-  2.3  -.-   DEREKOY-YENICAGA (BOLU)                           İlksel

2024.05.02 08:05:47  40.0567   36.0523        2.2      -.-  2.5  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.05.02 07:51:37  38.7858   37.4848        7.8      -.-  1.6  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.05.02 07:47:53  40.0495   36.0565        4.8      -.-  2.1  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.05.02 07:45:16  38.4522   39.4127       10.2      -.-  1.8  -.-   SUREK-SIVRICE (ELAZIG)                            İlksel

2024.05.02 07:41:00  40.0720   36.0283        6.8      -.-  2.2  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.05.02 07:30:21  36.4600   36.2948        4.9      -.-  2.4  -.-   OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY)                        İlksel

2024.05.02 07:17:03  37.0243   28.1062       18.1      -.-  1.2  -.-   SARNICKOY-(MUGLA)                                 İlksel

2024.05.02 06:56:39  39.9910   36.1607        5.3      -.-  1.5  -.-   CIRDAK-YESILYURT (TOKAT)                          İlksel

2024.05.02 06:43:21  40.0582   36.0340        4.9      -.-  2.3  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.05.02 06:36:39  36.6327   36.3273        4.8      -.-  1.4  -.-   KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)                       İlksel

2024.05.02 06:33:24  38.1710   38.5450       10.7      -.-  1.5  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.05.02 06:28:25  40.0615   35.9792        5.0      -.-  1.8  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2024.05.02 06:26:30  40.7165   27.4022        9.6      -.-  1.2  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel

2024.05.02 05:19:53  35.7628   25.5298        5.8      -.-  1.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.05.02 05:17:50  37.8575   33.8303        6.5      -.-  1.5  -.-   KARAOREN-EMIRGAZI (KONYA)                         İlksel

2024.05.02 05:11:07  39.8232   36.3575        4.4      -.-  1.4  -.-   HALKACAYIR-YILDIZELI (SIVAS)                      İlksel

2024.05.02 04:36:19  35.7780   25.4858       11.0      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.05.02 04:04:29  40.3285   43.2387       23.3      -.-  1.2  -.-   AKCAKALE-KAGIZMAN (KARS)                          İlksel

2024.05.02 03:29:20  38.2983   30.7315       17.5      -.-  0.9  -.-   OYNAGAN-SUHUT (AFYONKARAHISAR)                    İlksel

2024.05.02 03:26:59  38.3112   37.8193        2.5      -.-  2.0  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.05.02 03:03:31  37.4897   29.7488        3.5      -.-  1.3  -.-   YESILOVA (BURDUR)                                 İlksel

2024.05.02 02:46:29  37.5135   38.6037        9.6      -.-  1.4  -.-   GAZIBEY-(SANLIURFA)                               İlksel

2024.05.02 02:38:47  38.1240   38.1767        5.1      -.-  1.3  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel

2024.05.02 02:38:02  38.1332   38.1932        1.7      -.-  1.2  -.-   CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      İlksel

2024.05.02 02:30:56  40.1123   35.0650        5.0      -.-  2.3  -.-   YENIKOY-ALACA (CORUM)                             İlksel

2024.05.02 02:21:08  37.8513   33.8500        2.4      -.-  3.3  3.2   GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA)                          İlksel

2024.05.02 02:16:58  37.6778   33.8113        8.8      -.-  1.0  -.-   AKOREN-KARAPINAR (KONYA)                          İlksel

2024.05.02 01:51:22  39.9123   27.1555       16.6      -.-  1.6  -.-   SAZAK-YENICE (CANAKKALE)                          İlksel

2024.05.02 01:49:50  38.8603   26.0187        4.3      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.02 01:17:06  36.9648   27.2708        3.1      -.-  1.8  -.-   AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)                           İlksel

2024.05.02 01:12:00  38.5572   37.2730        8.6      -.-  1.6  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   REVIZE01   (2024.05.02 01:12:01)

2024.05.02 01:08:55  36.4860   36.3655        7.8      -.-  1.4  -.-   KIRIKHAN (HATAY)                                  İlksel

2024.05.02 01:00:27  36.5343   36.3163        4.9      -.-  1.9  -.-   DELIBEKIRLI-KIRIKHAN (HATAY)                      İlksel

2024.05.02 01:00:24  40.5755   28.7988       10.8      -.-  1.5  -.-   ARMUTLU (YALOVA)                                  İlksel

2024.05.02 00:14:06  35.4908   30.8103       30.0      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.02 00:03:49  34.7982   23.8680       34.9      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 2 Mayıs son depremler listesi

Tarih   Saat          Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer        

2024-05-02 12:55:38       38.45417              37.30639              9.14       ML         2.3          Darende (Malatya)        

2024-05-02 12:33:13       38.01611              37.62472              7.05       ML         1.6          Doğanşehir (Malatya)  

2024-05-02 12:28:41       40.93417              31.38778              7.14       ML         0.9          Yığılca (Düzce)  

2024-05-02 12:04:01       40.07361              35.93611              6.94       ML         1.7          Kadışehri (Yozgat)          

2024-05-02 11:59:30       38.10361              38.49417              7.0          ML         2.0          Sincik (Adıyaman)          

2024-05-02 11:58:06       37.14028              27.86861              6.56       ML         1.6          Milas (Muğla)   

2024-05-02 11:54:49       35.87333              30.90361              19.0       ML         3.2          Akdeniz - [66.13 km] Kumluca (Antalya)               

2024-05-02 11:11:13       38.30722              38.78056              7.07       ML         1.7          Kale (Malatya) 

2024-05-02 11:07:34       39.65778              29.39639              6.97       ML         1.3          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-05-02 10:58:30       36.21056              36.07     5.86       ML         2.3          Defne (Hatay)  

2024-05-02 10:25:05       38.11889              36.49028              6.93       ML         1.5          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-05-02 10:23:07       38.08556              36.44194              7.04       ML         2.2          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-05-02 09:56:25       36.90694              36.59361              7.0          ML         1.4          İslahiye (Gaziantep)      

2024-05-02 09:38:03       40.05639              33.28972              7.0          ML         1.0          Kalecik (Ankara)             

2024-05-02 09:20:40       38.37611              37.09694              12.8       ML         2.0          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-05-02 09:11:02       38.5125                38.02472              7.0          ML         1.7          Akçadağ (Malatya)        

2024-05-02 09:07:45       40.05417              36.03611              10.47     ML         3.1          Sulusaray (Tokat)           

2024-05-02 09:01:59       38.13361              38.55     7.0          ML         1.6          Sincik (Adıyaman)          

2024-05-02 08:48:37       42.38333              25.05972              7.0          ML         2.7          Brezovo, Filibe (Bulgaristan) - [126.52 km] Merkez (Edirne)             

2024-05-02 08:43:34       38.07472              38.42111              10.18     ML         1.5          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-05-02 08:42:56       37.06833              29.13056              7.0          ML         0.9          Acıpayam (Denizli)         

2024-05-02 08:32:59       40.0575                36.03417              14.92     ML         1.4          Sulusaray (Tokat)           

2024-05-02 08:24:51       38.38028              28.44111              7.0          ML         1.1          Alaşehir (Manisa)           

2024-05-02 08:17:21       40.79417              31.94611              11.87     ML         1.9          Yeniçağa (Bolu)               

2024-05-02 08:14:08       38.47167              39.27528              7.0          ML         1.0          Sivrice (Elazığ)  

2024-05-02 08:05:48       40.05833              36.03056              15.17     ML         2.5          Sulusaray (Tokat)           

2024-05-02 07:51:37       38.82444              37.43417              10.75     ML         1.7          Gürün (Sivas)   

2024-05-02 07:47:54       40.05861              36.02444              7.0          ML         1.8          Sulusaray (Tokat)           

2024-05-02 07:45:18       38.42333              39.3       7.07       ML         1.7          Sivrice (Elazığ)  

2024-05-02 07:41:00       40.05278              36.05528              7.0          ML         2.0          Sulusaray (Tokat)           

2024-05-02 07:30:21       36.48056              36.3       4.84       ML         2.4          Kırıkhan (Hatay)              

2024-05-02 07:24:27       38.77528              37.15278              7.0          ML         1.4          Gürün (Sivas)   

2024-05-02 07:17:05       36.98972              28.21333              7.0          ML         1.2          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.63 km] Marmaris (Muğla)          

2024-05-02 06:56:40       40.06722              35.95556              6.36       ML         1.2          Sulusaray (Tokat)           

2024-05-02 06:43:21       40.0725                36.05306              11.34     ML         2.3          Sulusaray (Tokat)           

2024-05-02 06:36:39       36.61861              36.39139              7.0          ML         1.5          Kırıkhan (Hatay)              

2024-05-02 06:33:29       38.37806              38.64722              7.0          ML         1.4          Battalgazi (Malatya)      

2024-05-02 06:28:26       40.05972              35.94167              10.39     ML         1.8          Sulusaray (Tokat)           

2024-05-02 06:26:29       40.74972              27.36556              10.09     ML         1.4          Marmara Denizi - [02.71 km] Şarköy (Tekirdağ)          

2024-05-02 05:17:49       37.85611              33.82333              7.0          ML         1.4          Emirgazi (Konya)            

2024-05-02 05:16:44       38.1025                37.25778              7.06       ML         1.2          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-05-02 05:11:12       40.06417              35.96639              6.92       ML         1.5          Sulusaray (Tokat)           

2024-05-02 03:40:11       37.78444              27.02056              7.0          ML         1.0          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.52 km] Kuşadası (Aydın)            

2024-05-02 03:29:20       38.21333              30.82222              6.9          ML         0.9          Eğirdir Gölü - [06.95 km] Yalvaç (Isparta)               

2024-05-02 03:26:59       38.2625                37.80417              6.42       ML         2.1          Akçadağ (Malatya)        

2024-05-02 03:03:33       37.47222              29.71667              6.93       ML         1.3          Yeşilova (Burdur)           

2024-05-02 02:46:28       37.5575                38.60778              6.98       ML         1.4          Atatürk Barajı - [03.41 km] Hilvan (Şanlıurfa)               

2024-05-02 02:38:46       38.10861              38.20556              7.0          ML         1.7          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-05-02 02:38:03       38.11111              38.2025                7.0          ML         1.4          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-05-02 02:35:36       38.265   37.73472              7.0          ML         1.0          Akçadağ (Malatya)        

2024-05-02 02:30:56       40.10472              35.02833              9.41       ML         2.2          Alaca (Çorum)  

2024-05-02 02:21:08       37.87194              33.785   9.03       ML         3.1          Emirgazi (Konya)            

2024-05-02 01:51:23       39.90111              27.12111              9.01       ML         1.5          Yenice (Çanakkale)        

2024-05-02 01:49:50       38.85611              26.01917              6.74       ML         2.0          Ege Denizi - [40.23 km] Karaburun (İzmir)               

2024-05-02 01:33:28       38.13528              36.825   6.93       ML         1.2          Afşin (Kahramanmaraş)              

2024-05-02 01:17:05       36.90472              27.17028              7.0          ML         1.5          Ege Denizi - [12.82 km] Bodrum (Muğla)               

2024-05-02 01:14:06       39.47278              28.52028              7.02       ML         1.1          Dursunbey (Balıkesir)   

2024-05-02 01:12:01       38.45528              37.315   6.99       ML         1.6          Darende (Malatya)        

2024-05-02 01:08:54       36.535   36.35194              7.83       ML         1.4          Kırıkhan (Hatay)              

2024-05-02 01:00:27       36.53806              36.35806              7.59       ML         2.0          Kırıkhan (Hatay)              

2024-05-02 01:00:24       40.60556              28.80028              7.04       ML         1.4          Marmara Denizi - [06.71 km] Armutlu (Yalova)               

2024-05-02 00:42:36       37.84361              41.98861              13.31     ML         1.2          Merkez (Siirt)   

2024-05-02 00:37:44       39.85556              38.97667              6.99       ML         1.0          Refahiye (Erzincan)       

2024-05-02 00:23:52       39.92222              39.69389              6.99       ML         1.2          Kelkit (Gümüşhane)     

2024-05-02 00:15:58       38.59472              31.565   10.62     ML         1.1          Tuzlukçu (Konya)           

2024-05-02 00:13:57       35.23056              30.27611              7.43       ML         2.0          Akdeniz - [114.12 km] Demre (Antalya)               

2024-05-02 00:03:46       34.41583              24.11944              6.26       ML         3.0          Akdeniz

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