Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Mayıs 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 2 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 2 Mayıs tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 2 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.05.02 13:51:01 38.5850 37.3368 11.5 -.- 1.7 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.02 13:26:20 38.1323 37.8108 11.8 -.- 2.0 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.02 13:16:07 38.4932 38.0325 10.5 -.- 1.7 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.02 13:00:56 39.6030 29.4452 0.0 -.- 1.6 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.05.02 12:58:41 39.5973 29.4087 0.0 -.- 1.6 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.05.02 12:55:38 38.5835 37.3180 7.8 -.- 2.3 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.02 12:47:28 40.4437 29.2142 0.0 -.- 0.8 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.05.02 12:46:48 36.1048 33.5258 0.0 -.- 1.5 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.05.02 12:10:39 35.2128 33.4777 0.0 -.- 1.3 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2024.05.02 11:59:27 37.9913 38.4983 6.1 -.- 2.1 -.- HASANLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.02 11:51:38 37.1537 27.8502 0.0 -.- 1.6 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.05.02 11:47:41 37.1630 27.8498 0.0 -.- 1.7 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.05.02 11:41:53 37.4027 38.8720 5.0 -.- 1.6 -.- SEYHZELIHA-(SANLIURFA) İlksel
2024.05.02 11:39:38 40.3920 30.8480 5.0 -.- 1.2 -.- CAMLICA-GOYNUK (BOLU) İlksel
2024.05.02 11:07:34 39.6170 29.4133 0.0 -.- 1.5 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.05.02 10:25:06 38.0632 36.4573 5.1 -.- 1.3 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.02 10:23:07 38.1077 36.5128 14.1 -.- 2.1 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.02 10:08:12 37.9135 35.7320 8.2 -.- 1.5 -.- ORUCLU-FEKE (ADANA) İlksel
2024.05.02 09:37:58 40.2978 33.1907 0.0 -.- 1.9 -.- DEDELER-CUBUK (ANKARA) İlksel
2024.05.02 09:07:45 40.0573 36.0373 5.0 -.- 3.4 3.3 ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.02 08:48:35 42.0395 24.4005 5.0 -.- 2.8 -.- BULGARISTAN İlksel
2024.05.02 08:43:33 38.0633 38.4073 2.9 -.- 1.7 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.02 08:42:55 37.1328 28.8073 25.5 -.- 0.9 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.05.02 08:32:59 40.0517 36.0802 5.4 -.- 1.7 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.02 08:17:21 40.8067 31.9388 9.1 -.- 2.3 -.- DEREKOY-YENICAGA (BOLU) İlksel
2024.05.02 08:05:47 40.0567 36.0523 2.2 -.- 2.5 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.02 07:51:37 38.7858 37.4848 7.8 -.- 1.6 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.02 07:47:53 40.0495 36.0565 4.8 -.- 2.1 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.02 07:45:16 38.4522 39.4127 10.2 -.- 1.8 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.05.02 07:41:00 40.0720 36.0283 6.8 -.- 2.2 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.02 07:30:21 36.4600 36.2948 4.9 -.- 2.4 -.- OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.05.02 07:17:03 37.0243 28.1062 18.1 -.- 1.2 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2024.05.02 06:56:39 39.9910 36.1607 5.3 -.- 1.5 -.- CIRDAK-YESILYURT (TOKAT) İlksel
2024.05.02 06:43:21 40.0582 36.0340 4.9 -.- 2.3 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.02 06:36:39 36.6327 36.3273 4.8 -.- 1.4 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2024.05.02 06:33:24 38.1710 38.5450 10.7 -.- 1.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.05.02 06:28:25 40.0615 35.9792 5.0 -.- 1.8 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.02 06:26:30 40.7165 27.4022 9.6 -.- 1.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.05.02 05:19:53 35.7628 25.5298 5.8 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.02 05:17:50 37.8575 33.8303 6.5 -.- 1.5 -.- KARAOREN-EMIRGAZI (KONYA) İlksel
2024.05.02 05:11:07 39.8232 36.3575 4.4 -.- 1.4 -.- HALKACAYIR-YILDIZELI (SIVAS) İlksel
2024.05.02 04:36:19 35.7780 25.4858 11.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.02 04:04:29 40.3285 43.2387 23.3 -.- 1.2 -.- AKCAKALE-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2024.05.02 03:29:20 38.2983 30.7315 17.5 -.- 0.9 -.- OYNAGAN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.05.02 03:26:59 38.3112 37.8193 2.5 -.- 2.0 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.02 03:03:31 37.4897 29.7488 3.5 -.- 1.3 -.- YESILOVA (BURDUR) İlksel
2024.05.02 02:46:29 37.5135 38.6037 9.6 -.- 1.4 -.- GAZIBEY-(SANLIURFA) İlksel
2024.05.02 02:38:47 38.1240 38.1767 5.1 -.- 1.3 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.02 02:38:02 38.1332 38.1932 1.7 -.- 1.2 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.02 02:30:56 40.1123 35.0650 5.0 -.- 2.3 -.- YENIKOY-ALACA (CORUM) İlksel
2024.05.02 02:21:08 37.8513 33.8500 2.4 -.- 3.3 3.2 GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA) İlksel
2024.05.02 02:16:58 37.6778 33.8113 8.8 -.- 1.0 -.- AKOREN-KARAPINAR (KONYA) İlksel
2024.05.02 01:51:22 39.9123 27.1555 16.6 -.- 1.6 -.- SAZAK-YENICE (CANAKKALE) İlksel
2024.05.02 01:49:50 38.8603 26.0187 4.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.02 01:17:06 36.9648 27.2708 3.1 -.- 1.8 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) İlksel
2024.05.02 01:12:00 38.5572 37.2730 8.6 -.- 1.6 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2024.05.02 01:12:01)
2024.05.02 01:08:55 36.4860 36.3655 7.8 -.- 1.4 -.- KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.05.02 01:00:27 36.5343 36.3163 4.9 -.- 1.9 -.- DELIBEKIRLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.05.02 01:00:24 40.5755 28.7988 10.8 -.- 1.5 -.- ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2024.05.02 00:14:06 35.4908 30.8103 30.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.02 00:03:49 34.7982 23.8680 34.9 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
AFAD 2 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-05-02 12:55:38 38.45417 37.30639 9.14 ML 2.3 Darende (Malatya)
2024-05-02 12:33:13 38.01611 37.62472 7.05 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2024-05-02 12:28:41 40.93417 31.38778 7.14 ML 0.9 Yığılca (Düzce)
2024-05-02 12:04:01 40.07361 35.93611 6.94 ML 1.7 Kadışehri (Yozgat)
2024-05-02 11:59:30 38.10361 38.49417 7.0 ML 2.0 Sincik (Adıyaman)
2024-05-02 11:58:06 37.14028 27.86861 6.56 ML 1.6 Milas (Muğla)
2024-05-02 11:54:49 35.87333 30.90361 19.0 ML 3.2 Akdeniz - [66.13 km] Kumluca (Antalya)
2024-05-02 11:11:13 38.30722 38.78056 7.07 ML 1.7 Kale (Malatya)
2024-05-02 11:07:34 39.65778 29.39639 6.97 ML 1.3 Tavşanlı (Kütahya)
2024-05-02 10:58:30 36.21056 36.07 5.86 ML 2.3 Defne (Hatay)
2024-05-02 10:25:05 38.11889 36.49028 6.93 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-02 10:23:07 38.08556 36.44194 7.04 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-02 09:56:25 36.90694 36.59361 7.0 ML 1.4 İslahiye (Gaziantep)
2024-05-02 09:38:03 40.05639 33.28972 7.0 ML 1.0 Kalecik (Ankara)
2024-05-02 09:20:40 38.37611 37.09694 12.8 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-02 09:11:02 38.5125 38.02472 7.0 ML 1.7 Akçadağ (Malatya)
2024-05-02 09:07:45 40.05417 36.03611 10.47 ML 3.1 Sulusaray (Tokat)
2024-05-02 09:01:59 38.13361 38.55 7.0 ML 1.6 Sincik (Adıyaman)
2024-05-02 08:48:37 42.38333 25.05972 7.0 ML 2.7 Brezovo, Filibe (Bulgaristan) - [126.52 km] Merkez (Edirne)
2024-05-02 08:43:34 38.07472 38.42111 10.18 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman)
2024-05-02 08:42:56 37.06833 29.13056 7.0 ML 0.9 Acıpayam (Denizli)
2024-05-02 08:32:59 40.0575 36.03417 14.92 ML 1.4 Sulusaray (Tokat)
2024-05-02 08:24:51 38.38028 28.44111 7.0 ML 1.1 Alaşehir (Manisa)
2024-05-02 08:17:21 40.79417 31.94611 11.87 ML 1.9 Yeniçağa (Bolu)
2024-05-02 08:14:08 38.47167 39.27528 7.0 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
2024-05-02 08:05:48 40.05833 36.03056 15.17 ML 2.5 Sulusaray (Tokat)
2024-05-02 07:51:37 38.82444 37.43417 10.75 ML 1.7 Gürün (Sivas)
2024-05-02 07:47:54 40.05861 36.02444 7.0 ML 1.8 Sulusaray (Tokat)
2024-05-02 07:45:18 38.42333 39.3 7.07 ML 1.7 Sivrice (Elazığ)
2024-05-02 07:41:00 40.05278 36.05528 7.0 ML 2.0 Sulusaray (Tokat)
2024-05-02 07:30:21 36.48056 36.3 4.84 ML 2.4 Kırıkhan (Hatay)
2024-05-02 07:24:27 38.77528 37.15278 7.0 ML 1.4 Gürün (Sivas)
2024-05-02 07:17:05 36.98972 28.21333 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.63 km] Marmaris (Muğla)
2024-05-02 06:56:40 40.06722 35.95556 6.36 ML 1.2 Sulusaray (Tokat)
2024-05-02 06:43:21 40.0725 36.05306 11.34 ML 2.3 Sulusaray (Tokat)
2024-05-02 06:36:39 36.61861 36.39139 7.0 ML 1.5 Kırıkhan (Hatay)
2024-05-02 06:33:29 38.37806 38.64722 7.0 ML 1.4 Battalgazi (Malatya)
2024-05-02 06:28:26 40.05972 35.94167 10.39 ML 1.8 Sulusaray (Tokat)
2024-05-02 06:26:29 40.74972 27.36556 10.09 ML 1.4 Marmara Denizi - [02.71 km] Şarköy (Tekirdağ)
2024-05-02 05:17:49 37.85611 33.82333 7.0 ML 1.4 Emirgazi (Konya)
2024-05-02 05:16:44 38.1025 37.25778 7.06 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-02 05:11:12 40.06417 35.96639 6.92 ML 1.5 Sulusaray (Tokat)
2024-05-02 03:40:11 37.78444 27.02056 7.0 ML 1.0 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.52 km] Kuşadası (Aydın)
2024-05-02 03:29:20 38.21333 30.82222 6.9 ML 0.9 Eğirdir Gölü - [06.95 km] Yalvaç (Isparta)
2024-05-02 03:26:59 38.2625 37.80417 6.42 ML 2.1 Akçadağ (Malatya)
2024-05-02 03:03:33 37.47222 29.71667 6.93 ML 1.3 Yeşilova (Burdur)
2024-05-02 02:46:28 37.5575 38.60778 6.98 ML 1.4 Atatürk Barajı - [03.41 km] Hilvan (Şanlıurfa)
2024-05-02 02:38:46 38.10861 38.20556 7.0 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman)
2024-05-02 02:38:03 38.11111 38.2025 7.0 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman)
2024-05-02 02:35:36 38.265 37.73472 7.0 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2024-05-02 02:30:56 40.10472 35.02833 9.41 ML 2.2 Alaca (Çorum)
2024-05-02 02:21:08 37.87194 33.785 9.03 ML 3.1 Emirgazi (Konya)
2024-05-02 01:51:23 39.90111 27.12111 9.01 ML 1.5 Yenice (Çanakkale)
2024-05-02 01:49:50 38.85611 26.01917 6.74 ML 2.0 Ege Denizi - [40.23 km] Karaburun (İzmir)
2024-05-02 01:33:28 38.13528 36.825 6.93 ML 1.2 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-05-02 01:17:05 36.90472 27.17028 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - [12.82 km] Bodrum (Muğla)
2024-05-02 01:14:06 39.47278 28.52028 7.02 ML 1.1 Dursunbey (Balıkesir)
2024-05-02 01:12:01 38.45528 37.315 6.99 ML 1.6 Darende (Malatya)
2024-05-02 01:08:54 36.535 36.35194 7.83 ML 1.4 Kırıkhan (Hatay)
2024-05-02 01:00:27 36.53806 36.35806 7.59 ML 2.0 Kırıkhan (Hatay)
2024-05-02 01:00:24 40.60556 28.80028 7.04 ML 1.4 Marmara Denizi - [06.71 km] Armutlu (Yalova)
2024-05-02 00:42:36 37.84361 41.98861 13.31 ML 1.2 Merkez (Siirt)
2024-05-02 00:37:44 39.85556 38.97667 6.99 ML 1.0 Refahiye (Erzincan)
2024-05-02 00:23:52 39.92222 39.69389 6.99 ML 1.2 Kelkit (Gümüşhane)
2024-05-02 00:15:58 38.59472 31.565 10.62 ML 1.1 Tuzlukçu (Konya)
2024-05-02 00:13:57 35.23056 30.27611 7.43 ML 2.0 Akdeniz - [114.12 km] Demre (Antalya)
2024-05-02 00:03:46 34.41583 24.11944 6.26 ML 3.0 Akdeniz