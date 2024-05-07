Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Mayıs 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 7 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 7 Mayıs tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 7 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.05.07 12:55:35 36.1257 33.5797 0.0 -.- 0.8 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.05.07 12:49:59 39.6117 29.3700 0.0 -.- 1.6 -.- YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.05.07 12:42:46 38.1335 38.4903 5.0 -.- 3.1 3.0 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.07 12:08:37 38.6405 38.0000 10.2 -.- 1.4 -.- TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.05.07 12:03:48 36.3782 33.6700 0.0 -.- 1.1 -.- CILBAYIR-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.05.07 12:02:53 38.1147 38.5702 11.0 -.- 1.9 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.07 11:52:20 39.3465 29.7715 15.7 -.- 1.9 -.- EMREZ-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel
2024.05.07 11:36:00 38.0160 36.6212 8.1 -.- 1.3 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.07 09:57:07 39.2685 27.7345 0.0 -.- 2.0 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2024.05.07 09:43:01 37.7792 28.1020 12.9 -.- 1.2 -.- KULOGULLAR-(AYDIN) İlksel
2024.05.07 09:34:05 38.8550 26.9792 5.0 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.07 09:22:07 38.9228 43.5455 10.2 -.- 2.5 2.3 COLPAN-(VAN) İlksel
2024.05.07 09:09:49 38.7522 37.6305 5.0 -.- 1.4 -.- AYVALI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.07 09:08:22 38.5952 37.3013 2.2 -.- 1.8 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.07 08:11:19 40.0745 36.0387 5.0 -.- 1.9 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.07 07:40:37 37.2735 37.0037 5.0 -.- 2.2 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.07 07:37:34 38.0933 42.8720 9.6 -.- 2.1 -.- UNLUCE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2024.05.07 06:20:40 40.1187 35.9235 8.0 -.- 1.2 -.- GOLCUK-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.05.07 05:08:00 40.3292 26.9685 2.1 -.- 1.4 -.- DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.05.07 03:55:00 37.8002 29.2683 14.6 -.- 1.3 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.05.07 01:40:34 38.0643 37.9978 13.6 -.- 1.2 -.- GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.07 01:09:48 41.7050 24.3393 5.0 -.- 2.9 -.- BULGARISTAN İlksel
2024.05.07 01:07:53 38.0912 37.1358 9.0 -.- 1.5 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.07 00:51:47 36.8388 36.2537 5.0 -.- 2.4 -.- KARAKESE-DORTYOL (HATAY) İlksel
2024.05.07 00:41:38 38.2922 37.7468 9.9 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
AFAD 7 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-05-07 12:42:47 38.11056 38.47583 9.57 ML 3.1 Sincik (Adıyaman)
2024-05-07 12:08:40 38.75778 37.98833 4.16 ML 1.3 Hekimhan (Malatya)
2024-05-07 12:02:55 38.10917 38.45 7.66 ML 1.9 Sincik (Adıyaman)
2024-05-07 11:52:22 39.66444 29.4725 7.0 ML 1.4 Tavşanlı (Kütahya)
2024-05-07 11:35:59 38.10028 36.59417 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-07 09:57:04 39.205 27.62472 6.02 ML 2.1 Soma (Manisa)
2024-05-07 09:34:06 38.82139 26.92611 7.0 ML 1.9 Aliağa (İzmir)
2024-05-07 09:22:08 38.97417 43.46972 9.42 ML 2.2 Van Gölü - [05.70 km] Erciş (Van)
2024-05-07 09:09:52 38.4225 37.28694 14.35 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-07 09:08:21 38.52472 37.16417 7.14 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-07 08:11:20 40.05278 36.02111 7.08 ML 1.7 Sulusaray (Tokat)
2024-05-07 07:40:38 37.33778 37.0375 7.96 ML 2.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-05-07 07:37:34 38.06417 42.98778 6.99 ML 2.0 Çatak (Van)
2024-05-07 05:08:00 40.32556 26.99667 6.42 ML 1.2 Lapseki (Çanakkale)
2024-05-07 04:25:51 37.74583 35.31972 7.37 ML 1.7 Yahyalı (Kayseri)
2024-05-07 03:42:39 38.85528 38.10972 7.06 ML 1.3 Hekimhan (Malatya)
2024-05-07 03:18:20 38.30833 38.21333 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-07 03:10:11 37.37833 36.85472 9.0 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-05-07 02:38:24 36.32139 36.06917 6.94 ML 1.4 Antakya (Hatay)
2024-05-07 02:20:06 38.15194 38.61194 6.94 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-05-07 01:40:59 40.5875 36.7725 6.87 ML 1.4 Niksar (Tokat)
2024-05-07 01:40:35 38.20667 38.02694 7.09 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-07 01:39:09 40.59944 36.75694 5.96 ML 1.7 Niksar (Tokat)
2024-05-07 01:09:49 41.71444 24.38667 7.72 ML 2.6 Devin, Smolyan (Bulgaristan) - [162.64 km] Merkez (Edirne)
2024-05-07 01:07:53 38.08417 37.2 7.01 ML 1.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-05-07 00:51:47 36.82667 36.31833 4.54 ML 2.6 Dörtyol (Hatay)
2024-05-07 00:41:37 38.22361 37.72 6.98 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)