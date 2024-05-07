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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 7 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 7 Mayıs tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 7 Mayıs son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.05.07 12:55:35  36.1257   33.5797        0.0      -.-  0.8  -.-   BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)                        İlksel

2024.05.07 12:49:59  39.6117   29.3700        0.0      -.-  1.6  -.-   YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA)                        İlksel

2024.05.07 12:42:46  38.1335   38.4903        5.0      -.-  3.1  3.0   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel

2024.05.07 12:08:37  38.6405   38.0000       10.2      -.-  1.4  -.-   TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA)                         İlksel

2024.05.07 12:03:48  36.3782   33.6700        0.0      -.-  1.1  -.-   CILBAYIR-SILIFKE (MERSIN)                         İlksel

2024.05.07 12:02:53  38.1147   38.5702       11.0      -.-  1.9  -.-   ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel

2024.05.07 11:52:20  39.3465   29.7715       15.7      -.-  1.9  -.-   EMREZ-ASLANAPA (KUTAHYA)                          İlksel

2024.05.07 11:36:00  38.0160   36.6212        8.1      -.-  1.3  -.-   ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.05.07 09:57:07  39.2685   27.7345        0.0      -.-  2.0  -.-   KOZLUOREN-SOMA (MANISA)                           İlksel

2024.05.07 09:43:01  37.7792   28.1020       12.9      -.-  1.2  -.-   KULOGULLAR-(AYDIN)                                İlksel

2024.05.07 09:34:05  38.8550   26.9792        5.0      -.-  1.7  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.05.07 09:22:07  38.9228   43.5455       10.2      -.-  2.5  2.3   COLPAN-(VAN)                                      İlksel

2024.05.07 09:09:49  38.7522   37.6305        5.0      -.-  1.4  -.-   AYVALI-DARENDE (MALATYA)                          İlksel

2024.05.07 09:08:22  38.5952   37.3013        2.2      -.-  1.8  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.05.07 08:11:19  40.0745   36.0387        5.0      -.-  1.9  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.05.07 07:40:37  37.2735   37.0037        5.0      -.-  2.2  -.-   AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.05.07 07:37:34  38.0933   42.8720        9.6      -.-  2.1  -.-   UNLUCE-BAHCESARAY (VAN)                           İlksel

2024.05.07 06:20:40  40.1187   35.9235        8.0      -.-  1.2  -.-   GOLCUK-ZILE (TOKAT)                               İlksel

2024.05.07 05:08:00  40.3292   26.9685        2.1      -.-  1.4  -.-   DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE)                     İlksel

2024.05.07 03:55:00  37.8002   29.2683       14.6      -.-  1.3  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel

2024.05.07 01:40:34  38.0643   37.9978       13.6      -.-  1.2  -.-   GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel

2024.05.07 01:09:48  41.7050   24.3393        5.0      -.-  2.9  -.-   BULGARISTAN                                       İlksel

2024.05.07 01:07:53  38.0912   37.1358        9.0      -.-  1.5  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.05.07 00:51:47  36.8388   36.2537        5.0      -.-  2.4  -.-   KARAKESE-DORTYOL (HATAY)                          İlksel

2024.05.07 00:41:38  38.2922   37.7468        9.9      -.-  1.6  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

 AFAD 7 Mayıs son depremler listesi

Tarih             Saat               Enlem               Boylam      Derinlik(Km)    Tip    Büyüklük  Yer       

2024-05-07 12:42:47       38.11056              38.47583              9.57       ML         3.1          Sincik (Adıyaman)          

2024-05-07 12:08:40       38.75778              37.98833              4.16       ML         1.3          Hekimhan (Malatya)     

2024-05-07 12:02:55       38.10917              38.45     7.66       ML         1.9          Sincik (Adıyaman)          

2024-05-07 11:52:22       39.66444              29.4725                7.0          ML         1.4          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-05-07 11:35:59       38.10028              36.59417              7.0          ML         1.9          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-05-07 09:57:04       39.205   27.62472              6.02       ML         2.1          Soma (Manisa)

2024-05-07 09:34:06       38.82139              26.92611              7.0          ML         1.9          Aliağa (İzmir)    

2024-05-07 09:22:08       38.97417              43.46972              9.42       ML         2.2          Van Gölü - [05.70 km] Erciş (Van)           

2024-05-07 09:09:52       38.4225                37.28694              14.35     ML         1.6          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-05-07 09:08:21       38.52472              37.16417              7.14       ML         1.9          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-05-07 08:11:20       40.05278              36.02111              7.08       ML         1.7          Sulusaray (Tokat)           

2024-05-07 07:40:38       37.33778              37.0375                7.96       ML         2.3          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-05-07 07:37:34       38.06417              42.98778              6.99       ML         2.0          Çatak (Van)       

2024-05-07 05:08:00       40.32556              26.99667              6.42       ML         1.2          Lapseki (Çanakkale)      

2024-05-07 04:25:51       37.74583              35.31972              7.37       ML         1.7          Yahyalı (Kayseri)             

2024-05-07 03:42:39       38.85528              38.10972              7.06       ML         1.3          Hekimhan (Malatya)     

2024-05-07 03:18:20       38.30833              38.21333              7.0          ML         1.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-05-07 03:10:11       37.37833              36.85472              9.0          ML         1.2          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-05-07 02:38:24       36.32139              36.06917              6.94       ML         1.4          Antakya (Hatay)             

2024-05-07 02:20:06       38.15194              38.61194              6.94       ML         1.1          Pütürge (Malatya)         

2024-05-07 01:40:59       40.5875                36.7725                6.87       ML         1.4          Niksar (Tokat)  

2024-05-07 01:40:35       38.20667              38.02694              7.09       ML         1.6          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-05-07 01:39:09       40.59944              36.75694              5.96       ML         1.7          Niksar (Tokat)  

2024-05-07 01:09:49       41.71444              24.38667              7.72       ML         2.6          Devin, Smolyan (Bulgaristan) - [162.64 km] Merkez (Edirne)             

2024-05-07 01:07:53       38.08417              37.2       7.01       ML         1.7          Ekinözü (Kahramanmaraş)         

2024-05-07 00:51:47       36.82667              36.31833              4.54       ML         2.6          Dörtyol (Hatay)               

2024-05-07 00:41:37       38.22361              37.72     6.98       ML         1.7          Elbistan (Kahramanmaraş)

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