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  4. Sivas'taki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: 6 büyüklüğünde deprem uyarısı

Sivas'taki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: 6 büyüklüğünde deprem uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Sivas'ta 13 Haziran 2025 sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Görür, "Fayın maksimum deprem üretme kapasitesi 6’lar mertebesinde" dedi.

Sivas'taki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: 6 büyüklüğünde deprem uyarısı - Sayfa 1

Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 10.26'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Sivas'taki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: 6 büyüklüğünde deprem uyarısı - Sayfa 2

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gürün ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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Sivas'taki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: 6 büyüklüğünde deprem uyarısı - Sayfa 3

Kısa süreli panik yaratan depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür açıklama yaptı.

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Sivas'taki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: 6 büyüklüğünde deprem uyarısı - Sayfa 4

X hesabından paylaşım yapan Görür, "Sivas-Gürün-Eskihamal çevresinde 4 civarında bir deprem var. Deprem sağ yönlü Ayvalı Fay zonu çevresinde. Fayın maksimum deprem üretme kapasitesi 6’lar mertebesinde. Levha içi bir fay. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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