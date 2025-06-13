Sivas'taki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: 6 büyüklüğünde deprem uyarısı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Sivas'ta 13 Haziran 2025 sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Görür, "Fayın maksimum deprem üretme kapasitesi 6’lar mertebesinde" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gürün ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
X hesabından paylaşım yapan Görür, "Sivas-Gürün-Eskihamal çevresinde 4 civarında bir deprem var. Deprem sağ yönlü Ayvalı Fay zonu çevresinde. Fayın maksimum deprem üretme kapasitesi 6’lar mertebesinde. Levha içi bir fay. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.