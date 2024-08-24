Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü’nün bulaşma yolları ve belirtileri nelerdir?
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 2010'dan itibaren görülen Batı Nil virüsü enfeksiyonunun bu yıl 6 kişide tespit edildiğini, hastaların takip ve tedavilerinin sürdüğünü açıkladı. Bu açıklama ile vatandaşlar Batı Nil Virüsü ne olduğunu, bulaşma yolları ve belirtilerini araştırmaya başladılar. Peki, Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü’nün bulaşma yolları ve belirtileri nelerdir? İşte detaylar…
Batı Nil Virüsü nedir?
Batı Nil Virüsü tropik ve ılıman iklimlerde bulunan bir virüstür. İlk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil Bölgesinde görülmüştür diye kaynaklarda yer alsa da Büyük İskender'in de ölümüne yol açmıştır.
Batı Nil Virüsü’nün bulaşma yolları ve belirtileri nelerdir?
Sivrisinekler aracılığı ile tüm memeli hayvanlara ve insanlara bulaşabilir.
Batı Nil Virüsü’nün bulaş yolları;
Sivrisineklerin insanları ısırması sonucu
Nadir olarak kan transfüzyonu ve organ nakli
Doğum sırasında anneden bebeğe geçiş
Hastalık, 2-8 gün süren bir yumurtlama periyodunun ardından kendini yüksek ateş, bulantı, ağrı olarak hissettirir. Bazı ağır vakalarda ise hasta yarı-koma durumuna bile girebilir.
Batı Nil Virüsü belirtileri:
Ateş
Vücut ağrıları, halsizlik, kas güçsüzlüğü
Baş ağrısı
Kusma
Ciltte döküntüler
Lenf bezlerinde şişme (lenfadenopati)
İshal
Titreme
Hastalık kişiyi şiddetli etkilediyse boyun tutulması, titreme, nöbetler ve nadiren felç ile koma da görülebilir.