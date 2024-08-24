Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü’nün bulaşma yolları ve belirtileri nelerdir?

Hastalık, 2-8 gün süren bir yumurtlama periyodunun ardından kendini yüksek ateş, bulantı, ağrı olarak hissettirir. Bazı ağır vakalarda ise hasta yarı-koma durumuna bile girebilir.

Batı Nil Virüsü belirtileri:

Ateş

Vücut ağrıları, halsizlik, kas güçsüzlüğü

Baş ağrısı

Kusma

Ciltte döküntüler

Lenf bezlerinde şişme (lenfadenopati)

İshal

Titreme

Hastalık kişiyi şiddetli etkilediyse boyun tutulması, titreme, nöbetler ve nadiren felç ile koma da görülebilir.