Bir Gece Masalı dizisinin konusu nedir? Bir Gece Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı dizisinin tanıtımı yayımlandı. Atv ekranlarının yeni dizisi Bir Gece Masalı yayımlanan tanıtımı ile gündem olurken dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Bir Gece Masalı dizisinin konusu nedir? Bir Gece Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…
Bir Gece Masalı konusu nedir?
Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ve Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'de başlayıp İstanbul Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekranlara getirecek.
Bir Gece Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Burak Deniz
Su Burcu Yazgı Coşkun
Gürkan Uygun
Mesut Akusta
Rüçhan Çalışkur
Kenan Bal
Yıldız Kültür
Özlem Türkad
Eren Vurdem
İrem Altuğ
Kerem Aslanoğlu
Emel Çölgeçen
Ecem Çalhan
Nazan Diper