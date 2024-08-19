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Bir Gece Masalı dizisinin konusu nedir? Bir Gece Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı dizisinin tanıtımı yayımlandı. Atv ekranlarının yeni dizisi Bir Gece Masalı yayımlanan tanıtımı ile gündem olurken dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Bir Gece Masalı dizisinin konusu nedir? Bir Gece Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…

Bir Gece Masalı dizisinin konusu nedir? Bir Gece Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? - Sayfa 1

Bir Gece Masalı konusu nedir?

Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ve Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'de başlayıp İstanbul Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekranlara getirecek.

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Bir Gece Masalı dizisinin konusu nedir? Bir Gece Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? - Sayfa 2

Bir Gece Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Burak Deniz

 Su Burcu Yazgı Coşkun

 Gürkan Uygun

Mesut Akusta

 Rüçhan Çalışkur

 Kenan Bal

 Yıldız Kültür

 Özlem Türkad

 Eren Vurdem

 İrem Altuğ

 Kerem Aslanoğlu

 Emel Çölgeçen

 Ecem Çalhan

 Nazan Diper

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