Bu hafta Kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
Vatandaşlar Kabine toplantısının ne zaman yapılacağını ve Kabine gündeminde hangi konuların olacağını merak ediyor. Kabine toplantıları genellikle iki haftada bir defa yapılıyor. Peki, Bu hafta Kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar…
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, son olarak 6 Mayıs 2024 tarihinde yapılmıştı. 2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı.
Kabine toplantıları genellikle iki haftada bir defa yapılıyor. Ancak teamül haline gelen bu uygulama gündemin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebiliyor. Kabine toplantısı 20 Mayıs pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.
Son (6 Mayıs) Kabine toplantısında alınan kararlar neler?
Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirildi. Terörle mücadeleden ekonomiye birçok kritik konu başlığının masaya yatırıldığı toplantı yaklaşık 3 saat 30 dakika sürdü. Toplantının ana gündem maddesi ise öğretmen atamaları oldu.