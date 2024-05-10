Bu hafta sonu ne sınavı var? 11-12 Mayıs 2024 sınav takvimi!

Bu hafta sonu (11-12 Mayıs) hangi sınavlar var?

Bu hafta sonu (11-12 Mayıs) ÖSYM tarafından 11 Mayıs cumartesi günü 2024 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL/1) ile 12 Mayıs pazar günü 2024 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL/2) yapılacak.