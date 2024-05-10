Bu hafta sonu ne sınavı var? 11-12 Mayıs 2024 sınav takvimi!
Hafta sonu yapılacak sınavlar belli oldu. Hafta sonları okulların önünde olan kalabalık nedeniyle sınav mı var, bugün ne sınavı var soruları araştırılıyor. ÖSYM tarafından bu hafta sonu 2 sınav gerçekleştirecek. Peki, bu hafta sonu ne sınavı var? Sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 11-12 Mayıs 2024 sınav takvimi…
Bu hafta sonu (11-12 Mayıs) hangi sınavlar var?
Bu hafta sonu (11-12 Mayıs) ÖSYM tarafından 11 Mayıs cumartesi günü 2024 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL/1) ile 12 Mayıs pazar günü 2024 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL/2) yapılacak.
11 Mayıs cumartesi
2024 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL/1) İngilizce –Sosyal Bilimler
12 Mayıs pazar
2024 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL/2) İngilizce –Sağlık Bilimleri
Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.