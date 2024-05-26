Bugün ne sınavı var? Bugün sınav mı var? 26 Mayıs 2024 pazar sınav takvimi!
Okul önlerindeki kalabalık nedeniyle sınav mı var, bugün ne sınavı var soruları araştırılmaya başlandı. Bu hafta sonu yapılacak sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile netlik kazandı. Peki, bugün (26 Mayıs pazar) ne sınavı var? İşte 26 Mayıs 2024 pazar sınav takvimi...
Bugün (26 Mayıs pazar) ne sınavı var?
Bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/7 Almanca/Fransızca) sınavı gerçekleştirilecek.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavları yapılacak.
26 Mayıs 2024 pazar saat: 09.30
Sınav giriş belgeleri sınavdan önce öğrenci otomasyonunda yayımlanmakta olup sınav giriş yerinizi ve saatinizi kontrol edebilirsiniz.