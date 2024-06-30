Bugün ne sınavı var? Bugün sınav mı var? 30 Haziran 2024 pazar sınav takvimi!
Okul önlerindeki kalabalık nedeniyle sınav mı var, bugün ne sınavı var soruları araştırılmaya başlandı. Bu hafta sonu yapılacak sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile netlik kazandı. Peki, bugün (30 Haziran pazar) ne sınavı var? İşte 30 Haziran 2024 pazar sınav takvimi...
Bugün (30 Haziran pazar) ne sınavı var?
Bu hafta sonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Dikey Geçiş Sınavı 2024-DGS sınavı gerçekleştirilecek. 30 Haziran pazar günü gerçekleştirilecek Dikey Geçiş Sınavı saat 10.15’te başlayacak.
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Dikey Geçiş Sınavı sınavına katılacak adaylara 50 sözel, 50 sayısal olmak üzere toplamda 100 soru yönetilecek.
Sınavda 135 dakika cevaplama süresi verilecek.
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