Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı hangi turnuvalara katılmıştır?
Sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen isimlerden biride Formula 1 pilotu Cem Bölükbaşı oldu. Cem Bölükbaşı’nın hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı hangi turnuvalara katılmıştır? İşte detaylar…
Cem Bölükbaşı kimdir?
9 Şubat 1998 doğumlu Cem Bölükbaşı, Türk Formula 2, Formula 3, Formula 1 e-spor ve GT4 yarışçısıdır.
Henüz 6 yaşındayken hız tutkusunu fark eden babası, onu motokros pistine götürdü. 5 yaşında motokros yarışmalarına katılmaya başladı. Cem Bölükbaşı I-Racing‘de 80.000 kişi içerisinden ilk 35’e girince dikkatleri üzerine çekti. World’s Fastest Gamer Şampiyonası’na katıldı. F1 Esports’da 70.000 kişi arasından ilk yirmiye kalan genç sporcu Fernando Alonso takımına seçildi.
2017’de Abu Dabi’de dünya beşincisi, 2018’de Red Bull Toro Rosso Takımı ile dünya ikincisi oldu. Borusan Otomotiv Motorsport’un desteği ile ilk uluslararası yarışına katıldı. 4 Haziran 2019’da gerçek piste çıkan Cem Bölükbaşı klasmanındaki sıralamada 3. ve yarışta da 5. oldu. 1 Temmuz 2019’da uluslararası ikinci gerçek yarışına katıldı.
Cem Bölükbaşı, 2021 F3 Asya Şampiyonası'nda BlackArts Racing takımı ile 15 yarışın tamamına çıktı ve toplamda 61 puan kazanarak şampiyonayı 9. sırada tamamladı. Çaylaklar klasmanında ise Ayumu Iwasa'nın ardından ikinci sırada yer aldı. 2022 yılında Formula 2'de Charouz Racing System takımında yarışmaktadır.
Cem Bölükbaşı hangi turnuvalara katılmıştır?
2007 Türkiye Karting Şampiyonası — Mini 7'nci
2007 South East European Karting Zone — Mini 20'nci
2008 Türkiye Karting Şampiyonası — Mini 9'uncu
2009 Türkiye Karting Şampiyonası — Mini 3'üncü
2009 South East European Karting Zone — Mini 11'inci
2011 Kartmasters British Grand Prix — Rotax Junior 13'üncü
2012 Rotax Max Challenge Belgium — Junior 36'ncı
2012 Rotax Max Euro Challenge — Junior Paul Carr Racing 25'inci
2012 Rotax Max Wintercup — Junior 4'ücü