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Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı hangi turnuvalara katılmıştır?

Sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen isimlerden biride Formula 1 pilotu Cem Bölükbaşı oldu. Cem Bölükbaşı’nın hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı hangi turnuvalara katılmıştır? İşte detaylar…

Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı hangi turnuvalara katılmıştır? - Sayfa 1

Cem Bölükbaşı kimdir?

9 Şubat 1998 doğumlu Cem Bölükbaşı, Türk Formula 2, Formula 3, Formula 1 e-spor ve GT4 yarışçısıdır.

Henüz 6 yaşındayken hız tutkusunu fark eden babası, onu motokros pistine götürdü. 5 yaşında motokros yarışmalarına katılmaya başladı. Cem Bölükbaşı I-Racing‘de 80.000 kişi içerisinden ilk 35’e girince dikkatleri üzerine çekti. World’s Fastest Gamer Şampiyonası’na katıldı. F1 Esports’da 70.000 kişi arasından ilk yirmiye kalan genç sporcu Fernando Alonso takımına seçildi.

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Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı hangi turnuvalara katılmıştır? - Sayfa 2

2017’de Abu Dabi’de dünya beşincisi, 2018’de Red Bull Toro Rosso Takımı ile dünya ikincisi oldu. Borusan Otomotiv Motorsport’un desteği ile ilk uluslararası yarışına katıldı. 4 Haziran 2019’da gerçek piste çıkan Cem Bölükbaşı klasmanındaki sıralamada 3. ve yarışta da 5. oldu. 1 Temmuz 2019’da uluslararası ikinci gerçek yarışına katıldı.

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Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı hangi turnuvalara katılmıştır? - Sayfa 3

Cem Bölükbaşı, 2021 F3 Asya Şampiyonası'nda BlackArts Racing takımı ile 15 yarışın tamamına çıktı ve toplamda 61 puan kazanarak şampiyonayı 9. sırada tamamladı. Çaylaklar klasmanında ise Ayumu Iwasa'nın ardından ikinci sırada yer aldı. 2022 yılında Formula 2'de Charouz Racing System takımında yarışmaktadır.

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Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı hangi turnuvalara katılmıştır? - Sayfa 4

Cem Bölükbaşı hangi turnuvalara katılmıştır?

2007      Türkiye Karting Şampiyonası — Mini                      7'nci

2007      South East European Karting Zone — Mini                         20'nci

2008      Türkiye Karting Şampiyonası — Mini                      9'uncu

2009      Türkiye Karting Şampiyonası — Mini                      3'üncü

2009      South East European Karting Zone — Mini                         11'inci

2011      Kartmasters British Grand Prix — Rotax Junior                 13'üncü

2012      Rotax Max Challenge Belgium — Junior                               36'ncı

2012      Rotax Max Euro Challenge — Junior      Paul Carr Racing               25'inci

2012      Rotax Max Wintercup — Junior               4'ücü

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