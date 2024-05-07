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  4. Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 6 Mayıs 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 6 Mayıs 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen 6 Mayıs 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 287.419.109,02 devretti. İşte 6 Mayıs 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 6 Mayıs 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Sayfa 1

6 Mayıs Sayısal Loto sonuçları 

6 Mayıs 2024 pazartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 287.419.109,02  TL devretti. İşte kazanan numaralar:

05 – 17 – 21 – 52 – 56 – 85 – Joker 79 – SüperStar 64

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 6 Mayıs 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Sayfa 2

Kazanan Kategoriler

Kategori     Kazanan Kişi Sayısı     İkramiye Tutarı

         6                           Devir                    287.419.109,02 ₺

       5+1                             0                                 0,00 ₺

         5                               0                                 0,00 ₺

        4                              309                            9.973,15 ₺

        3                            11.067                          348,05 ₺

        2                           168.286                          34,30 ₺

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 6 Mayıs 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Sayfa 3

SüperStar kazanan kategoriler

Kategori     Kazanan kişi sayısı     İkramiye tutarı

6+SüperStar                      0                              0,00 ₺

5+1+SüperStar                  0                              0,00 ₺

5+SüperStar                      0                              0,00 ₺

4+SüperStar                      0                              0,00 ₺

3+SüperStar                    32                          34.805,00 ₺

2+SüperStar                   455                           500,00 ₺

1+SüperStar                  2.724                          50,00 ₺

0+SüperStar                  6.080                          25,00 ₺

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