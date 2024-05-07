Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 6 Mayıs 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Merakla beklenen 6 Mayıs 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 287.419.109,02 devretti. İşte 6 Mayıs 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları…
6 Mayıs Sayısal Loto sonuçları
6 Mayıs 2024 pazartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 287.419.109,02 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
05 – 17 – 21 – 52 – 56 – 85 – Joker 79 – SüperStar 64
Kazanan Kategoriler
Kategori Kazanan Kişi Sayısı İkramiye Tutarı
6 Devir 287.419.109,02 ₺
5+1 0 0,00 ₺
5 0 0,00 ₺
4 309 9.973,15 ₺
3 11.067 348,05 ₺
2 168.286 34,30 ₺
SüperStar kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6+SüperStar 0 0,00 ₺
5+1+SüperStar 0 0,00 ₺
5+SüperStar 0 0,00 ₺
4+SüperStar 0 0,00 ₺
3+SüperStar 32 34.805,00 ₺
2+SüperStar 455 500,00 ₺
1+SüperStar 2.724 50,00 ₺
0+SüperStar 6.080 25,00 ₺