Eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki kimdir?
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki görevi sağlık sorunları sebebiyle bıraktığını açıkladı. Bu kararın ardından Mehmet Özhaseki’nin kim olduğu, siyasi hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Mehmet Özhaseki kimdir? İşte detaylar…
Mehmet Özhaseki kimdir?
27 Mayıs 1957 yılında Kayseri’de doğan Mehmet Özhaseki, Türk siyasetçidir. 1994 ve 1998 yılları arasında Melikgazi Belediye Başkanlığı, 1998 ve 2015 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürmüştür. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kayseri milletvekili olarak meclise girmiştir. 2016-2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev almış, 2023 yılında tekrar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanmıştır.
Mehmet Özhaseki, 25 Mayıs 1957 tarihinde Kayseri'de Kemal ve Şükran Özhaseki çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamlamasının ardından Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Fakat o günkü siyasi şartlar ve öğrenci olayları sebebiyle buradaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1974 yılında Karakebap olan soyadını değiştirerek Özhaseki yaptı. 1982 yılında Neşe Özhaseki ile evlendi.
Mezun oluşunun ardından tekstil üzerine iş yapan aile şirketinin başına geçti ve 1994 yılına kadar Tekstil ticareti ile uğraştı. 1980 sonrasında 10 yıl kadar sosyal amaçlı vakıf ve derneklerin kuruluşunda görev aldı. Kayseri’de ilk aşevi faaliyeti, öğrencilere karşılıksız burslar ve kış aylarında yakacak fonu gibi faaliyetlerin içinde yer aldı.
Özhaseki, 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor eski Onursal Başkanıdır. Okan Üniversitesi Danışma Kurulu üyesidir.
13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine başladı. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Kayseri milletvekili olarak meclise girdi. Ancak seçimden sonra 45 gün içerisinde hükûmet kurulamadığı için Cumhurbaşkanının anayasal yetkisini kullanmasıyla tekrar seçimlere gidildi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde yeniden AK Parti Kayseri milletvekili olarak meclise girdi. Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Haziran 2023 tarihinde açıkladığı bakanlar kurulu listesinde yer alarak yeni Çevre ve Şehircilik Bakanı oldu. 1 Temmuz 2024 tarihinde X hesabından sağlık sorunları nedeniyle istifasını duyurdu.