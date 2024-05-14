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  4. Filenin Sultanları 2024 Milletler ligi ilk maçına çıkıyor! 15 Mayıs Japonya–Türkiye maçı saat kaçta?

Filenin Sultanları 2024 Milletler ligi ilk maçına çıkıyor! 15 Mayıs Japonya–Türkiye maçı saat kaçta?

2024 voleybol Milletler Ligi ilk haftası 14 Mayıs'ta başlıyor. Filenin sultanları Antalya'da ilk hafta maçına yarın (15 Mayıs) çıkacak. Filenin Sultanları’nın Milletler ligi ilk haftası için kadrolar açıklandı. Peki, İlk hafta kadrosunda kimler var? Japonya – Türkiye maçı saat kaçta oynanacak? Japonya – Türkiye maçı hangi kanalda yayımlanacak? İşte detaylar…

Filenin Sultanları 2024 Milletler ligi ilk maçına çıkıyor! 15 Mayıs Japonya–Türkiye maçı saat kaçta? - Sayfa 1

Japonya – Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?

 A Milli Kadın Voleybol Takımımız ise ilk maçını Japonya’ya karşı oynayacak.

Türkiye - Japonya maçı 15 Mayıs çarşamba günü saat 20:00’da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Filenin Sultanları 2024 Milletler ligi ilk maçına çıkıyor! 15 Mayıs Japonya–Türkiye maçı saat kaçta? - Sayfa 2

Milletler ligi ilk haftanın kadrosu

Pasörler

Cansu Özbay

 Elif Şahin

Pasör Çaprazları

 Melissa Vargas

Smaçörler

 Hande Baladın

Ebrar Karakurt

İlkin Aydın

Derya Cebecioğlu

Tuğba İvegin

Orta Oyuncular

Zehra Güneş

Aslı Kalaç

Beyza Arıcı

Liberolar

Simge Aköz

Gizem Örge

Ayça Aykaç Altıntaş

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Filenin Sultanları 2024 Milletler ligi ilk maçına çıkıyor! 15 Mayıs Japonya–Türkiye maçı saat kaçta? - Sayfa 3

Miletler Ligi ilk haftasındaki maç programı

 15 Mayıs çarşamba

20.00 / Japonya - Türkiye

16 Mayıs perşembe

20.00 / Hollanda - Türkiye

18 Mayıs cumartesi

20.00 / İtalya - Türkiye

19 Mayıs pazar

20.00 / Fransa - Türkiye

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Filenin Sultanları 2024 Milletler ligi ilk maçına çıkıyor! 15 Mayıs Japonya–Türkiye maçı saat kaçta? - Sayfa 4

Miletler Ligi maç programı

A Milli Kadın Voleybol takımının, 2024 Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya’da, ikinci haftada 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Amerika’da, üçüncü haftada ise 11-16 Haziran 2024 tarihlerinde Çin’de mücadele edecek.

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