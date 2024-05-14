Filenin Sultanları 2024 Milletler ligi ilk maçına çıkıyor! 15 Mayıs Japonya–Türkiye maçı saat kaçta?
2024 voleybol Milletler Ligi ilk haftası 14 Mayıs'ta başlıyor. Filenin sultanları Antalya'da ilk hafta maçına yarın (15 Mayıs) çıkacak. Filenin Sultanları’nın Milletler ligi ilk haftası için kadrolar açıklandı. Peki, İlk hafta kadrosunda kimler var? Japonya – Türkiye maçı saat kaçta oynanacak? Japonya – Türkiye maçı hangi kanalda yayımlanacak? İşte detaylar…
Japonya – Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız ise ilk maçını Japonya’ya karşı oynayacak.
Türkiye - Japonya maçı 15 Mayıs çarşamba günü saat 20:00’da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.
Milletler ligi ilk haftanın kadrosu
Pasörler
Cansu Özbay
Elif Şahin
Pasör Çaprazları
Melissa Vargas
Smaçörler
Hande Baladın
Ebrar Karakurt
İlkin Aydın
Derya Cebecioğlu
Tuğba İvegin
Orta Oyuncular
Zehra Güneş
Aslı Kalaç
Beyza Arıcı
Liberolar
Simge Aköz
Gizem Örge
Ayça Aykaç Altıntaş
Miletler Ligi ilk haftasındaki maç programı
15 Mayıs çarşamba
20.00 / Japonya - Türkiye
16 Mayıs perşembe
20.00 / Hollanda - Türkiye
18 Mayıs cumartesi
20.00 / İtalya - Türkiye
19 Mayıs pazar
20.00 / Fransa - Türkiye
Miletler Ligi maç programı
A Milli Kadın Voleybol takımının, 2024 Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya’da, ikinci haftada 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Amerika’da, üçüncü haftada ise 11-16 Haziran 2024 tarihlerinde Çin’de mücadele edecek.