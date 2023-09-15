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Hatay'da hasarlı binaların yıkımı sürüyor

6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen kent olan Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.

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Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

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Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

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