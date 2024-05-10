İnci Taneleri dizisinin Arcan’ı Bora Cengiz kimdir? Rol aldığı projeler neler?
İnci Taneleri dizisine Arcan karakteri ile Bora Cengiz dahil oldu. Bora Cengiz dizide Nehir’in nişanlısını canlandıracak. Peki, Bora Cengiz kimdir? Rol aldığı dizi ve filmler neler? İşte detaylar…
Bora Cengiz kimdir?
Bora Cengiz, 9 Aralık 1990 yılında İstanbul’da doğdu. Türk oyuncu, müzisyen ve yönetmendir.
İlk olarak 2008 yapımı bir televizyon dizisi olan Peri Masalı’nda canlandırdığı “Tolga” karakteri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, daha sonra Kıskanmak isimli sinema filminde, ardından da Maskeli Balo, Kavak Yelleri, Türkan, Bebek İşi, Bodrum Masalı isimli dizilerde rol aldı.
Rol aldığı projeler neler?
Dizi oyunculuğu
Peri Masalı - (2008)
Maskeli Balo (2010)
Kavak Yelleri - (2010)
Türkan - (2010-2011)
Bizim Okul - (2013)
Sana Bir Sır Vereceğim - (2013-2014)
Yedi Güzel Adam - (2014)
Çilek Kokusu - (2015)
Bodrum Masalı - (2016)
Yüzyıllık Mühür - (2016)
Servet - (2018)
Tutunamayanlar - (2020)
Çıplak - (2020)
Ramo - (2020)
Alev Alev - (2021)
Kalp Yarası - (2021-2022)
Alparslan: Büyük Selçuklu - (2022-2023)
Ömer - (2023-2024)
İnci Taneleri - (2024-)
Film oyunculuğu
Kıskanmak - (2009)
Sadece Tek Bir Gün - (2013)
Uzun Yol - (2014)
Fenomen - (2016)
Sen Kiminle Dans Ediyorsun? - (2017)
Bir Ah Hikâyesi - (2021)
Zaferin Rengi - (2024)
Yönetmen
Sükut (2007)
Eller (2008)
Sunuculuk
En Güzel Rotalar - NTV (2015)