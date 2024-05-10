İnci Taneleri dizisinin Arcan’ı Bora Cengiz kimdir? Rol aldığı projeler neler?

Bora Cengiz kimdir?

Bora Cengiz, 9 Aralık 1990 yılında İstanbul’da doğdu. Türk oyuncu, müzisyen ve yönetmendir.

İlk olarak 2008 yapımı bir televizyon dizisi olan Peri Masalı’nda canlandırdığı “Tolga” karakteri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, daha sonra Kıskanmak isimli sinema filminde, ardından da Maskeli Balo, Kavak Yelleri, Türkan, Bebek İşi, Bodrum Masalı isimli dizilerde rol aldı.