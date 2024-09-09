İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 9 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları
Vatandaşlar yaz aylarında gelen yağışlar sonrası İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 9 Eylül İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 9 Eylül barajların doluluk oranları…
Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 44,07 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde 11,42 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 58,85 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 9 Eylül barajlardaki doluluk oranları:
Alibey Barajı yüzde 11,87
Büyükçekmece Barajı yüzde 43,97
Darlık Barajı yüzde 49,93
Elmalı Barajı yüzde 58,85
Istrancalar Barajı yüzde 24,81
Kazandere Barajı yüzde 11,42
Pabuçdere Barajı yüzde 25,28
Sazlıdere Barajı yüzde 49,35
Terkos Barajı yüzde 58,72
Ömerli Barajı yüzde 41,49