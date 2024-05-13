Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Kurban Bayramı ne zaman, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacağı araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri'nin 2024 dini takvimine göre, bayram tarihleri açıklandı. Peki, 2024 Kurban Bayramı ne zaman? Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar…
Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı 2024 yılında 16 Haziran pazar günü başlayacak. Buna göre 15 Haziran cumartesi günü arefe günü olurken 16 Haziran 2024 pazar günü Kurban Bayramı’nın 1. günü olacak. Toplamda 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 17 Haziran 2024 pazartesi, 18 Haziran 2024 salı ve 20 Haziran 2024 çarşamba günleri de devam edecek.
Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı dolayısıyla 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak.
Sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma gününün de hükümet tarafından tatil edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 gün olacak.
Kurban Bayramı’nın önemi nedir?
Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Zilhicce ayının onuncu, on birinci, on ikinci ve on üçüncü günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arefe denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.
Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.
Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayram aynı tarihlere tekabül eder.