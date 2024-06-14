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Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı? 20-21 Haziran'da bankalar açık mı?

Kurban bayramına sayılı günler kala bayram tatilinde bankaların açık olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Kurban bayramında bankalar açık mı? 20-21 Haziran'da bankalar açık mı? Kurban bayramı tarihleri nedir? İşte detaylar…

Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı? 20-21 Haziran'da bankalar açık mı? - Sayfa 1

Kurban bayramında bankalar açık mı?

9 günlük Kurban Bayramı tatili 15 ile 23 Haziran arasında yapılacak. Bankalar resmi tatiller dışındaki hafta içleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.

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Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı? 20-21 Haziran'da bankalar açık mı? - Sayfa 2

Ülkemizde faaliyet gösteren bankalar, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek. Kurban bayramı bu yıl 16-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Bankalar 20 Haziran (perşembe) ve 21 Haziran (cuma) tarihlerinde banka işlemleri yapılabilecek. 

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Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı? 20-21 Haziran'da bankalar açık mı? - Sayfa 3

2024 Kurban bayramı tarihleri

Arefe Günü: 15 Haziran cumartesi

1. Gün: 16 Haziran pazar

2. Gün: 17 Haziran pazartesi

3. Gün: 18 Haziran salı

4. Gün: 19 Haziran çarşamba

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