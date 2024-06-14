Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı? 20-21 Haziran'da bankalar açık mı?
Kurban bayramına sayılı günler kala bayram tatilinde bankaların açık olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Kurban bayramında bankalar açık mı? 20-21 Haziran'da bankalar açık mı? Kurban bayramı tarihleri nedir? İşte detaylar…
Kurban bayramında bankalar açık mı?
9 günlük Kurban Bayramı tatili 15 ile 23 Haziran arasında yapılacak. Bankalar resmi tatiller dışındaki hafta içleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.
Ülkemizde faaliyet gösteren bankalar, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek. Kurban bayramı bu yıl 16-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Bankalar 20 Haziran (perşembe) ve 21 Haziran (cuma) tarihlerinde banka işlemleri yapılabilecek.
2024 Kurban bayramı tarihleri
Arefe Günü: 15 Haziran cumartesi
1. Gün: 16 Haziran pazar
2. Gün: 17 Haziran pazartesi
3. Gün: 18 Haziran salı
4. Gün: 19 Haziran çarşamba