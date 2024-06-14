Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı? 15 Haziran cumartesi günü kargolar açık mı?
İnternetten alışveriş yapan ve kargo alıp gönderen vatandaşlar bayramda kargoların açık olup olmadığını araştırmaya başladılar. Peki, Kargolar bayramda açık mı? 15 Haziran’da kargolar açık mı? Arefe günü kargolar açık mı? Bayramda Trendyol kargo, MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat kargo çalışıyor mu? İşte detaylar…
Kargolar bayramda açık mı?
Kargolar pazar günleri, resmi tatillerde ve dini bayramlarda hizmet vermiyor.
Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo ve diğer kargo şirketleri bayram sürecinde hizmet vermiyor.
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15 Haziran’da kargolar açık mı?
Arefe günü, yani 15 Haziran cumartesi günü kargolar yarım gün çalışma sürecinde olacak. Öğleden sonra ise hizmet vermeyecek.
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