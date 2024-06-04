Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaşlar bayramdan önce yatar mı?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala maaş gündemi takip ediliyor. Memur ve emekli maaşlarının ne zaman hesaplara yatacağı sorgulanıyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ödeme tarihleri duyurulmuştu.