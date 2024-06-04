Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaşlar bayramdan önce yatar mı?
Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran tarihleri arasında olması ve bu tarihlerin normal emekli maaşı ve memur maaşı ödeme günlerine denk gelmesi nedeniyle maaş ödemelerinde bazı değişiklikler olması bekleniyor.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala maaş gündemi takip ediliyor. Memur ve emekli maaşlarının ne zaman hesaplara yatacağı sorgulanıyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ödeme tarihleri duyurulmuştu.
Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15’inde hesaplara yatırılıyor. Fakat ayın 15’inin cumartesi gününe denk gelmesi ve bayram arefesi olması nedeniyle memur maaşlarının 10-14 haziran haftasında yatırılması öngörülüyor.
Kurban Bayramı’nın 16-19 Haziran’a yani emekli maaşı ödeme günlerine denk gelmesi ve bayram sonra maaş ödemelerinde yoğunluk olabileceği öngörülmesi sebebiyle, emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı düşünülüyor.
Haziran ayı emekli maaşlarının 10-14 Haziran haftasında yatırılması bekleniyor.