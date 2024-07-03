Muharrem ayında oruç tutulur mu? Muharrem ayında tutulan orucun sevabı nedir?

Aynı zamanda, bu ayın diğer günlerinde de oruç tutulur. Ancak Ashura günü oruç tutmak daha önemli bir ibadet olarak kabul edilir. Bu nedenle, Muharrem zamanında oruç tutmak, İslam dünyasında sıkça uygulanan bir ibadettir.

Öncelikle, oruç tutmak İslam dininde bir zorunlu ibadet değil, fakat bir seçmeli ibadettir ve öncelikli olarak Ramazan ayında tutulur.