Öncü deprem nedir? Öncü deprem ne kadar önce olur? Artçı deprem nedir? Artçı depremin etkisi nedir?
Manisa’da meydana gelen deprem sonrası artçı deprem ve öncü depremler gündem oldu. Vatandaşlar artçı deprem ve öncü depremlerin ne demek olduğunu ve etkilerini araştırmaya başladılar. Peki, Öncü deprem nedir? Öncü deprem ne kadar önce olur? Artçı deprem nedir? Artçı sarsıntıların etkisi nedir? İşte detaylar…
Öncü deprem nedir?
Öncü deprem, daha büyük bir depremden önce meydana gelen ve hem zaman hem de mekan açısından onunla ilişkili olan bir depremdir. Bir depremin öncü, ana şok veya artçı şok olarak adlandırılması ancak tüm depremler dizisi gerçekleştikten sonra mümkündür.
Öncü deprem ne kadar önce olur?
Öncü depremin ana depremden ne kadar önce meydana geldiği, deprem bölgesine ve fay hattının özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Bu süre, birkaç saat veya günle ölçülebileceği gibi, bazen haftalar veya aylar öncesine kadar uzayabilir. Ancak, belirtmek önemlidir ki öncü deprem, ana depremle kesin bir ilişki içinde olmayabilir ve her öncü deprem ana bir depremi takip etmeyebilir.
Artçı deprem nedir?
Artçı şok veya artçı deprem Sismolojide, ana şokla aynı bölgede yer değiştiren kabuğun ana şokun etkilerine uyum sağlaması nedeniyle ortaya çıkan daha büyük bir depremi takip eden daha küçük bir depreme verilen isimdir. Büyük depremler, tutarlı bir düzene göre büyüklüğü ve sıklığı sürekli olarak azalan ve aletle tespit edilebilen yüzlerce ila binlerce artçı şoka neden olabilir. Bazı depremlerde ana kırılma iki veya daha fazla aşamada meydana gelir ve bu da birden fazla ana şoka neden olur. Bunlar ikili depremler olarak bilinir ve genel olarak benzer büyüklüklere ve hemen hemen aynı sismik dalga biçimlerine sahip olmaları nedeniyle artçı depremlerden ayırt edilebilirler.
Artçı sarsıntıların etkisi nedir?
Artçı şoklar tehlikelidir çünkü genellikle tahmin edilemezler, büyük olabilirler ve ana şoktan zarar gören binaları çökertebilirler. Daha büyük depremler daha fazla ve daha büyük artçı şoklara neden olur ve özellikle sismik açıdan sessiz bir bölgede büyük bir olay meydana geldiğinde artçı şoklar yıllarca veya hatta daha uzun sürebilir.