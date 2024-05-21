Prof. Dr. Ercan, o illerdeki depremlerin nedenini açıkladı
Türkiye'nin deprem haritasına ilişkin uyarılarını sürdüren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu kez de Balıkesir ve Bursa'ya dikkat çekerek, 2 ildeki depremlerin nedenini açıkladı.
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından bu kez de Balıkesir ve Bursa için uyarılarda bulundu.
2 ildeki depremlerin nedenlerini açıklayan Ercan, bölgedeki ilçeleri de tek tek sayarak uyardı.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, söz konusu paylaşımında, "Depremler yeri sürekli biçimleyen güç birikimleridir. Balıkesir-Bursa’da depremlerin nedeni, Karasu-Sakarya-Pamukova, Bursa-Nilüfer Ovası-Ulubat- Manyas-Yenice-Gönen üzerinden açılmakta olan Karadeniz’i Ege Denizi’ne bağlayan yeni boğazdır. Bu avkulanma, milyonlarca yıl sürecektir" dedi.
Ercan, "Yeryuvarı canlıdır, tıpkı kişi gibi" ifadesini kullandığı açıklamasına şöyle devam etti:
"Kuzey Anadolu Kırığının güney kolu olan, Bandırma-Gönen-Yenice-Altınoluk kolu bugüne kadar 7-8 km, Yenişehir-Bursa- Ulubat-Manyas kolunda 10 km genişlerken, 11 kilometre yürümüştür. Yerkabuğu, sürekli olarak biçim değiştirirken depremler olur. Yeryuvarı canlıdır, tıpkı kişi gibi."