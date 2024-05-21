Prof. Dr. Ercan, o illerdeki depremlerin nedenini açıkladı

Ercan, "Yeryuvarı canlıdır, tıpkı kişi gibi" ifadesini kullandığı açıklamasına şöyle devam etti:

"Kuzey Anadolu Kırığının güney kolu olan, Bandırma-Gönen-Yenice-Altınoluk kolu bugüne kadar 7-8 km, Yenişehir-Bursa- Ulubat-Manyas kolunda 10 km genişlerken, 11 kilometre yürümüştür. Yerkabuğu, sürekli olarak biçim değiştirirken depremler olur. Yeryuvarı canlıdır, tıpkı kişi gibi."