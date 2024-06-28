Röportaj Adam lakabıyla tanınan Mahsun Karaca kimdir? Mahsun Karaca hangi film ve dizilerde oynadı?

Mahsun Karaca kimdir?

Mahsun Karaca, 25 Haziran 1992 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Türk YouTuber, oyuncu ve Röportaj Adam kanalının sahibidir. Çukurova Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı.

Karaca, 2017 itibarıyla Röportaj Adam ismiyle YouTube kanalını aktif etti. Bu kanalda, bazı haber kanallarından aldığı haberlerin parodisini yaparak tanınırlık kazandı. Daha sonra YouTube'da Shorts, Instagram'da Reels ve TikTok'da kısa videolar paylaştı. 2022 yılında Star TV'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 kadrosunda yer aldı. Bunun ardından, 2023 yılında İllegal Hayatlar isimli sinema filminin başrolünde yer aldı. 2024'te Mahsun adında bir motokuryeyi canlandırdığı Mahsun J isimli dizi GAİN platformunda yayınlandı.