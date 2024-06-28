Röportaj Adam lakabıyla tanınan Mahsun Karaca kimdir? Mahsun Karaca hangi film ve dizilerde oynadı?
Röportaj Adam lakabıyla tanınan Mahsun Karaca, Cristiano Ronaldo ile aynı karede olduğu bir fotoğraf ile gündem oldu. Fotoğrafta Cristiano Ronaldo’nun babasına benzetilen Mahsun Karaca’nın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Röportaj Adam lakabıyla tanınan Mahsun Karaca kimdir? İşte detaylar…
Röportaj Adam lakabıyla tanınan Mahsun Karaca Türkiye-Portekiz maçında Cristiano Ronaldo ile aynı karede olduğu bir fotoğraf ile gündem oldu. Mahsun Karaca fotoğrafta Cristiano Ronaldo’nun babasına benzetildi.
Mahsun Karaca kimdir?
Mahsun Karaca, 25 Haziran 1992 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Türk YouTuber, oyuncu ve Röportaj Adam kanalının sahibidir. Çukurova Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı.
Karaca, 2017 itibarıyla Röportaj Adam ismiyle YouTube kanalını aktif etti. Bu kanalda, bazı haber kanallarından aldığı haberlerin parodisini yaparak tanınırlık kazandı. Daha sonra YouTube'da Shorts, Instagram'da Reels ve TikTok'da kısa videolar paylaştı. 2022 yılında Star TV'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 kadrosunda yer aldı. Bunun ardından, 2023 yılında İllegal Hayatlar isimli sinema filminin başrolünde yer aldı. 2024'te Mahsun adında bir motokuryeyi canlandırdığı Mahsun J isimli dizi GAİN platformunda yayınlandı.
Rol aldığı projeler
Televizyon
2022-2023 Çok Güzel Hareketler 2
İnternet
2019 Hile
2024- Mahsun J
Sinema
2019 Enes Batur Gerçek Kahraman
2023 İllegal Hayatlar