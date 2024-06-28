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Röportaj Adam lakabıyla tanınan Mahsun Karaca kimdir? Mahsun Karaca hangi film ve dizilerde oynadı?

Röportaj Adam lakabıyla tanınan Mahsun Karaca, Cristiano Ronaldo ile aynı karede olduğu bir fotoğraf ile gündem oldu. Fotoğrafta Cristiano Ronaldo’nun babasına benzetilen Mahsun Karaca’nın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Röportaj Adam lakabıyla tanınan Mahsun Karaca kimdir? İşte detaylar…

Röportaj Adam lakabıyla tanınan Mahsun Karaca kimdir? Mahsun Karaca hangi film ve dizilerde oynadı? - Sayfa 1

Röportaj Adam lakabıyla tanınan Mahsun Karaca Türkiye-Portekiz maçında Cristiano Ronaldo ile aynı karede olduğu bir fotoğraf ile gündem oldu. Mahsun Karaca fotoğrafta Cristiano Ronaldo’nun babasına benzetildi.

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Röportaj Adam lakabıyla tanınan Mahsun Karaca kimdir? Mahsun Karaca hangi film ve dizilerde oynadı? - Sayfa 2

Mahsun Karaca kimdir?

Mahsun Karaca, 25 Haziran 1992 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Türk YouTuber, oyuncu ve Röportaj Adam kanalının sahibidir. Çukurova Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı.

Karaca, 2017 itibarıyla Röportaj Adam ismiyle YouTube kanalını aktif etti. Bu kanalda, bazı haber kanallarından aldığı haberlerin parodisini yaparak tanınırlık kazandı. Daha sonra YouTube'da Shorts, Instagram'da Reels ve TikTok'da kısa videolar paylaştı. 2022 yılında Star TV'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 kadrosunda yer aldı. Bunun ardından, 2023 yılında İllegal Hayatlar isimli sinema filminin başrolünde yer aldı. 2024'te Mahsun adında bir motokuryeyi canlandırdığı Mahsun J isimli dizi GAİN platformunda yayınlandı.

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Röportaj Adam lakabıyla tanınan Mahsun Karaca kimdir? Mahsun Karaca hangi film ve dizilerde oynadı? - Sayfa 3

Rol aldığı projeler

Televizyon

2022-2023   Çok Güzel Hareketler 2  

İnternet

2019  Hile   
          2024- Mahsun J   

Sinema

2019  Enes Batur Gerçek Kahraman  
2023    İllegal Hayatlar

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