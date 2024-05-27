Şampiyonluk için tahminde bulunan Astrolog Meral Güven kimdir?

Astrolog Meral Güven kimdir?

5 Nisan 1984 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Astrolojiye olan ilgisi küçük yaşlarda başlamış ve 12 yaşından itibaren fal bakma yeteneğine sahip olduğunu iddia etmiştir. Ayrıca 7 yaşından itibaren farklı varlıkları görebildiğini dile getiriyordu.

Güven, profesyonel olarak 18 yıldır astroloji ile uğraşmaktadır. Bu süre zarfında birçok insana rehberlik ettiğini ve bilinçaltındaki özbenliklerin açığa çıkmasına yardımcı olduğunu ifade etmektedir.