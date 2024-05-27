Şampiyonluk için tahminde bulunan Astrolog Meral Güven kimdir?
Astrolojiye olan ilgi arttığı son zamanlarda, dikkat çeken isimlerden biri de Astrolog Meral Güven oldu. Şampiyonluk tahmini tutmayan Meral Güven gündem oldu. Peki, Şampiyonluk için tahminde bulunan Astrolog Meral Güven kimdir? İşte detaylar…
Astrolog Meral Güven kimdir?
5 Nisan 1984 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Astrolojiye olan ilgisi küçük yaşlarda başlamış ve 12 yaşından itibaren fal bakma yeteneğine sahip olduğunu iddia etmiştir. Ayrıca 7 yaşından itibaren farklı varlıkları görebildiğini dile getiriyordu.
Güven, profesyonel olarak 18 yıldır astroloji ile uğraşmaktadır. Bu süre zarfında birçok insana rehberlik ettiğini ve bilinçaltındaki özbenliklerin açığa çıkmasına yardımcı olduğunu ifade etmektedir.
Astrolog Meral Güven, astroloji alanında yaptığı çalışmalarla ve iddialarıyla geniş bir takipçi kitlesi edinmiştir. Güven, daha önce 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmişti. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı iddiasında bulunan Astrolog Meral Güven tahmininde yanıldı.