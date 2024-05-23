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  4. Sandık Kokusu’nun Kıvanç’ı Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü'nün rol aldığı projeler neler?

Sandık Kokusu’nun Kıvanç’ı Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü'nün rol aldığı projeler neler?

Survivor yarışması ile tanınan Serkay Tütüncü, Survivor bittikten sonra oyunculuğa adım attı. Birçok dizi, film ve projelerde rol alan Serkay Tütüncü, Show TV’de yayımlanan Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide Kıvanç karakterini canlandıracak olan başarılı oyuncunun hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Serkay Tütüncü kimdir? Rol aldığı projeler neler? İşte detaylar…

Sandık Kokusu’nun Kıvanç’ı Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü'nün rol aldığı projeler neler? - Sayfa 1

Serkay Tütüncü kimdir?

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir, Tire’de doğdu. Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Arnavut kökenlidir. Eğitimini Ege Üniversitesi’nde tamamladı. İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi. 2018 yılında yayımlanan İnsanlık Suçu dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı.

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Sandık Kokusu’nun Kıvanç’ı Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü'nün rol aldığı projeler neler? - Sayfa 2

2019-2020 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde Volkan karakterine hayat veren Serkay Tütüncü, FOX'ta yayımlanan Bay Yanlış ve Masumiyet dizilerinde de yer aldı. 2022 yılında yine FOX ekranlarında yayımlanan Kusursuz Kiracı dizisinde Yakup karakterini canlandırdı.

2016 yılında TV8'de yayımlanan Survivor 2016 yarışmasına katılıp Gönüllüler takımında yer aldı ve yarışmayı 2. olarak tamamladı. Survivor bittikten sonra oyunculuğa adım attı.

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Sandık Kokusu’nun Kıvanç’ı Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü'nün rol aldığı projeler neler? - Sayfa 3

Rol aldığı projeler

Televizyon

2018      İnsanlık Suçu

2019-2020           Afili Aşk

2020      Bay Yanlış

2021      Masumiyet       

2022      Kusursuz Kiracı

2023-2024           Kirli Sepeti         

2024-     Sandık Kokusu 

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Sandık Kokusu’nun Kıvanç’ı Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü'nün rol aldığı projeler neler? - Sayfa 4

Yarışma ve programlar

2016      Survivor 2016    

2016      Para Bende   Sunucu

2017      Survivor Panorama

2020      Bekar Erkeğin Rehberi  Konuk  

2022      Arda ile Omuz Omuza  

2023      Ege Mavisi         

İnternet

2022      Hayaller ve Hayatlar

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