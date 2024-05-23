Sandık Kokusu’nun Kıvanç’ı Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü'nün rol aldığı projeler neler?
Survivor yarışması ile tanınan Serkay Tütüncü, Survivor bittikten sonra oyunculuğa adım attı. Birçok dizi, film ve projelerde rol alan Serkay Tütüncü, Show TV’de yayımlanan Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide Kıvanç karakterini canlandıracak olan başarılı oyuncunun hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Serkay Tütüncü kimdir? Rol aldığı projeler neler? İşte detaylar…
Serkay Tütüncü kimdir?
Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir, Tire’de doğdu. Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Arnavut kökenlidir. Eğitimini Ege Üniversitesi’nde tamamladı. İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi. 2018 yılında yayımlanan İnsanlık Suçu dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı.
2019-2020 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde Volkan karakterine hayat veren Serkay Tütüncü, FOX'ta yayımlanan Bay Yanlış ve Masumiyet dizilerinde de yer aldı. 2022 yılında yine FOX ekranlarında yayımlanan Kusursuz Kiracı dizisinde Yakup karakterini canlandırdı.
2016 yılında TV8'de yayımlanan Survivor 2016 yarışmasına katılıp Gönüllüler takımında yer aldı ve yarışmayı 2. olarak tamamladı. Survivor bittikten sonra oyunculuğa adım attı.
Rol aldığı projeler
Televizyon
2018 İnsanlık Suçu
2019-2020 Afili Aşk
2020 Bay Yanlış
2021 Masumiyet
2022 Kusursuz Kiracı
2023-2024 Kirli Sepeti
2024- Sandık Kokusu
Yarışma ve programlar
2016 Survivor 2016
2016 Para Bende Sunucu
2017 Survivor Panorama
2020 Bekar Erkeğin Rehberi Konuk
2022 Arda ile Omuz Omuza
2023 Ege Mavisi
İnternet
2022 Hayaller ve Hayatlar