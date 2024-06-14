Survivor All Star'da şampiyon isim belli oldu! 2024 Survivor All Star'da kim kazandı?
13 Haziran günü yayımlanan bölümde Survivor All Star'a şampiyon isim belli oldu. Düello adayları Batuhan - Nefise ve Ogeday - Seda mücadele ettiler. İlk turda kazanan taraf Ogerday ve Nefise oldu. Kıyasıya mücadele sonrasında Şampiyon olan isim belli oldu. Peki, 2024 Survivor All Star'da kim kazandı? Survivor All Star'da kim şampiyon oldu? İşte detaylar…
Survivor All Star'da kim şampiyon oldu?
Son dörde kalan isimler Batuhan, Nefise, Ogeday ve Seda oldu. Bu dörtlü performans yüzdelerine göre eşleşerek düello oyunu oynadılar ve eşleşmelerde yüzdesi yüksek olanlar atışları seçti.
Birinci eşleşme Batuhan ve Nefise olurken atışları nefise seçti. İkinci eşleşme Ogeday ve Seda olurken atışları Ogeday seçti. Turlarda 6 oyun kazanan bir üst tura geçiyor ve ikinci turda da 6 oyun kazanan şampiyon oluyor.
İstanbul’da oynanan canlı final oyunlarında Ogeday ve Seda eşlemesinde 6-1’lik skorla Ogeday, Batuhan ve Nefise eşleşmesinde 6-1’lik skorla kazanan ve üst tura geçen Nefise oldu. Seda 4. olarak Batuhan da 3. olarak Survivor’a veda etti. 2. turda Nefise ve Ogeday eşleşmesine atışları seçen Ogeday oldu.
Nefise ve Ogeday arasındaki kıyasıya mücadelenin sonunda 6-2’lik skorla Şampiyon Ogeday oldu. Nefise ise Survivor’a 2. olarak veda etti.