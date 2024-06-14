Survivor All Star'da şampiyon isim belli oldu! 2024 Survivor All Star'da kim kazandı?

İstanbul’da oynanan canlı final oyunlarında Ogeday ve Seda eşlemesinde 6-1’lik skorla Ogeday, Batuhan ve Nefise eşleşmesinde 6-1’lik skorla kazanan ve üst tura geçen Nefise oldu. Seda 4. olarak Batuhan da 3. olarak Survivor’a veda etti. 2. turda Nefise ve Ogeday eşleşmesine atışları seçen Ogeday oldu.