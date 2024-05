Takdir-teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? Kaç puanla belge alınır?

Takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır?

Derslerin not ortalaması, 1. yazılı puanı, 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplayıp toplam yazılı sayısına bölünüp bulunuyor.

(1. yazılı + 2. yazılı + 3. yazılı ) / 3 = not ortalaması

Bu işlem tüm dersler için gerçekleştirdikten sonra çıkan ders ortalamaların hepsi toplanır. Sonrasında toplam ders sayısına bölünüp karne not ortalaması bulunuyor.(nt = not ortalaması )

(1.dersin nt + 2.dersin nt +………….) / toplam ders sayısı = karne not ortalaması

Tüm hesaplar sonucunda karne not ortalaması 70,00-84,99 arasında ise teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanlar takdir belgesi almaya hak kazanmış oluyor.