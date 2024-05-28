Takdir-teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? Kaç puanla belge alınır?

Yaz tatilini heyecanla bekleyen öğrenciler bir yandan da karnelerinin nasıl geleceğini merak ediyor. Teşekkür belgesi için ortalamanın 70,00-84,99 arasında, takdir belgesi için ise ortalamanın 85,00 ve üzeri olması gerekiyor. Peki, takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? İşte hesaplama detayları…