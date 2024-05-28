Takdir-teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? Kaç puanla belge alınır?
Öğrenciler karne heyecanını yaşarken belge almak isteyenler, kaç puanla belge alındığını merak ediyor. Belge almak isteyen öğrenciler takdir ve teşekkür belgesi hesaplaması yapıyorlar. Peki, takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? Kaç puanla belge alınır? Onur Belgesi nasıl alınır? İşte detaylar…
Yaz tatilini heyecanla bekleyen öğrenciler bir yandan da karnelerinin nasıl geleceğini merak ediyor. Teşekkür belgesi için ortalamanın 70,00-84,99 arasında, takdir belgesi için ise ortalamanın 85,00 ve üzeri olması gerekiyor. Peki, takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? İşte hesaplama detayları…
Tüm derslerinde başarılı, devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen ve dönem puanlarının ortalaması 70,00 ve yukarısı olan öğrenciler belge almaya hak kazanabiliyor. Dönem puanlarının ortalaması 70,00-84,99 arasındakiler teşekkür belgesi, 85,00 ve yukarısı olanları takdir belgesi ile ödüllendiriliyor.
Takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır?
Derslerin not ortalaması, 1. yazılı puanı, 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplayıp toplam yazılı sayısına bölünüp bulunuyor.
(1. yazılı + 2. yazılı + 3. yazılı ) / 3 = not ortalaması
Bu işlem tüm dersler için gerçekleştirdikten sonra çıkan ders ortalamaların hepsi toplanır. Sonrasında toplam ders sayısına bölünüp karne not ortalaması bulunuyor.(nt = not ortalaması )
(1.dersin nt + 2.dersin nt +………….) / toplam ders sayısı = karne not ortalaması
Tüm hesaplar sonucunda karne not ortalaması 70,00-84,99 arasında ise teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanlar takdir belgesi almaya hak kazanmış oluyor.
Onur Belgesi nasıl alınır?
Onur Belgesi ise derslerdeki başarıların yanı sıra başka pek çok kritere göre verilmektedir. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren, örnek davranışlarda bulunan öğrenciler okullardaki kurul tarafından değerlendirilir ve Onur Belgesi bu değerlendirmenin sonucunda verilir.